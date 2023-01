Tiziano Spada mette in luce le criticità nella gestione dell’ospedale di Lentini in audizione in VI commissione regionale Salute

Ieri si è tenuta un’audizione in VI commissione regionale Salute su richiesta del deputato regionale del Pd, Tiziano Spada, per discutere delle criticità nella gestione dell’ospedale di Lentini. All’incontro hanno partecipato l’assessore regionale della Salute, Giovanna Volo, il direttore generale e quello sanitario dell’Asp di Siracusa, Salvatore Lucio Ficarra e Salvatore Madonia, i sindaci di Lentini e Carlentini, Rosario Lo Faro e Giuseppe Stefio, l’assessore ai Servizi sociali di Francofonte, Giuseppe Vinci e il delegato del comitato unitario Sanità pubblica zona Lentini, Carlentini e Francofonte, Paolo Censabella.

Durante l’audizione, Spada ha evidenziato le problematiche connesse alla gestione dell’ospedale di Lentini, tra cui la mancanza di personale medico e infermieristico e la chiusura del reparto di Medicina trasformato in reparto Covid. Il comitato ha presentato un documento con problematiche e richieste, tra cui la richiesta di un adeguamento delle apparecchiature diagnostiche e la corretta classificazione di Dea di primo livello per l’ospedale di Lentini.

Inoltre, il documento ha sottolineato l’importanza di accorciare le liste di attesa per le varie prestazioni diagnostiche e di cura e di puntare l’attenzione sulla prevenzione. Il comitato ha anche ribadito l’importanza della partecipazione civica alle politiche sanitarie.