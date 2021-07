Tiro al Volo – 6^ prova del campionato italiano “Elica”

Doppia vittoria del TAV Castanea nella 6^ prova del campionato italiano “Elica”.

Venerdì 9 luglio, nella prima giornata di gare, Antonio Passalaqua (TAV Castanea) si è aggiudicato la “Coppa Città di Messina” su 12 eliche, facendo segnare l’en plein. Oggi si è vissuto uno dei momenti più attesi dell’intero weekend con la tappa finale del Campionato Italiano, che ha visto primeggiare il talentuoso messinese Vincenzo Triscari. Successo pure a squadre per il TAV Castanea, che cercherà domenica 11 di conquistare lo Scudetto.

TAV Castanea protagonista a tutto tondo nella sesta ed ultima prova del Campionato Italiano di Tiro a Volo “Elica”. L’importante manifestazione si sta svolgendo nell’impianto peloritano, dotato di 6 campi e gestito dalla famiglia Passalacqua, dove stanno sparando 150 specialisti provenienti dall’intera Penisola.

Venerdì 9 luglio, nella prima giornata di gare, Antonio Passalacqua (TAV Castanea) si è aggiudicato la “Coppa Città di Messina” su 12 eliche, facendo registrare l’en plein. Oggi si è vissuto uno dei momenti più attesi del weekend con la tappa finale Tricolore su 15 eliche, valida anche come “Memorial Totò Passalacqua”, che ha visto primeggiare il talentuoso messinese Vincenzo Triscari (TAV Castanea) nello spareggio con altri 7 avversari; 14 su 15 eliche e poi 2 su 2 per Triscari, vincitore pure del “Memorial Totò Passalacqua”. Piazza d’onore per il suo compagno di club Sergio Passalacqua, che ha preceduto il laziale Andrea Citracca. Al femminile, affermazione della romana Federica De Mattia, davanti alla beniamina di casa Emanuela Barillà . Nelle categorie, successi di La Bella nei Senior e Galletta tra i Veterani. Sempre il TAV Castanea è salito sul gradino più alto del podio come squadra grazie alle 81 eliche messe a segno da: Triscari, Sergio Passalacqua, Carlo Cappello, Simone Galletta, Giuseppe La Bella, Giacomo Picciolo e Alessio Nostro.

La classifica Assoluta, che considerava i migliore tre punteggi stagionali, ha laureato nuovi campioni italiani Valerio Benedetti, portacolori del TAV Lazio, e l’emiliana Gloria Lombardi. Domani mattina (domenica 11) ci sarà in palio, invece, l’ambito Scudetto a squadre (prova unica). A seguire, la seconda edizione del “Memorial Dott. Francesco Picciolo” chiuderà il ben riuscito evento prima di fare scattare il conto alla rovescia in vista dei Mondiali 2022, che sono in calendario dal 15 al 18 settembre del prossimo anno proprio nella città dello Stretto.