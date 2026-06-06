Tir sfonda il guard rail sull’A18 e travolge un’auto a Giardini Naxos

Un incidente stradale si è verificato poco prima delle 3 del mattino lungo l’autostrada A18 Messina-Catania, causando pesanti disagi alla circolazione per diverse ore. Il sinistro è avvenuto al chilometro 41,100, nei pressi dello svincolo di Giardini Naxos.

Secondo le prime ricostruzioni, un autoarticolato diretto verso Messina avrebbe perso il controllo del mezzo, superando la barriera di protezione centrale e invadendo la carreggiata opposta. Dopo il salto di carreggiata, il veicolo pesante si è ribaltato sulla corsia in direzione Catania, dove stava transitando una Hyundai che è stata investita e si è adagiata su un lato.

Entrambi i conducenti hanno riportato ferite lievi. Il camionista, un cittadino tunisino di 29 anni, ha riportato escoriazioni e contusioni. Anche il conducente dell’autovettura, un uomo di 39 anni, ha subito contusioni. I due feriti sono stati assistiti dal personale del 118 e trasferiti in codice azzurro all’ospedale di Taormina, dal quale sono stati dimessi dopo poche ore.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Letojanni, gli agenti della Polizia Stradale della Sottosezione di Giardini Naxos e il personale del Consorzio per le Autostrade Siciliane. Per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza è stata disposta la chiusura dell’autostrada in direzione Catania, con uscita obbligatoria a Taormina.

La chiusura ha provocato lunghe colonne di veicoli e rallentamenti estesi. Numerosi automobilisti sono rimasti bloccati per ore lungo il tratto interessato. La riapertura parziale della carreggiata verso Catania è avvenuta intorno alle 10, utilizzando la sola corsia di sorpasso. Successivamente è stato attivato uno scambio di carreggiata tra Taormina e Giardini Naxos ed è stato chiuso lo svincolo di Giardini Naxos. Disagi al traffico si sono registrati anche sulla viabilità ordinaria tra Taormina, Giardini Naxos, Furci Siculo e Santa Teresa di Riva.

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