Tipoli – Possibilità di stabilizzazioni a 18 ore. L’ars approva importante emendamento!

In queste ore il parlamento siciliano ha approvato un emendamento che dispone ulteriori risorse (15 milioni) per la stabilizzazione degli Asu,questo permetterà una stabilizzazione a 18 ore anziché a 12 ore, come precedentemente stabilito dalla stessa regione.

Adesso come prevede la norma, tutti gli enti in regola¬† con i bilanci potranno procedere¬† dando il via all’iter per la stabilizzazione di questi lavoratori.

Senza voler animare alcun tipo di strumentalizzazione, come gruppo consiliare, abbiamo presentato con¬† urgenza¬† una richiesta di convocazione al presidente della commissione bilancio del comune di Patti, alla presenza¬† del responsabile dell’ufficio economico finanziario e dei rappresentanti Asu, perch√© dica ai lavoratori del nostro comune e al consiglio comunale¬† quale deve essere l’iter¬† da¬† intraprendere immediatamente per sbloccare le procedure di stabilizzazione.

Bisogna cogliere il momento che vede un fermo impegno di tutta la deputazione regionale in questo senso.

“Lo scontro politico di questi ultimi mesi¬† non d√† certezze circa l’approvazione del riequilibrio, procedura indispensabile per l’approvazione dei bilanci 2020 /2021 e dei conseguenti consuntivi sulla quale il mio gruppo si √® dato immediatamente favorevole per l’approvazione.

Siamo convinti che prevarr√† il bene del paese. Rispetto alla vicenda Asu, abbiamo il dovere di porre in essere gli atti necessari, fino all’ultimo giorno utile del nostro mandato, per l’avvio di questo iter agevolando il lavoro degli uffici e della futura amministrazione, consapevoli che l’iter √® certamente lungo e non vedr√† oggi l’esito.¬†

Il capo gruppo 

Filippo Tripoli