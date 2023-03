Terza edizione di “Libriamoci” a Gioiosa Marea: consegnati gli attestati

La terza edizione dell’iniziativa “Libriamoci” ha fatto il suo ingresso nelle scuole dell’infanzia, primaria e media di Gioiosa Marea. La campagna nazionale, promossa dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione – Direzione generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione, mira a promuovere la lettura tra i più giovani attraverso momenti di ascolto e partecipazione attiva.

In una cerimonia di consegna che si è tenuta oggi, il Vicesindaco Salvatore Salmeri, l’Assessore Vincenzo Amato, il presidente del Consiglio Comunale Gabriele Buttò, i Consiglieri Adelaide Puglia, Claudia Salvia, Rosalia Spanò e Giuseppe Raffaele, insieme al dirigente scolastico Leon Zingales, hanno consegnato un attestato ad ogni classe e ad ogni genitore che ha collaborato all’iniziativa, offrendosi di leggere alcuni brani in classe.

La promozione della lettura come elemento di crescita della collettività prosegue: il Comune di Gioiosa Marea ha già ottenuto dal 2018 al 2022 la qualifica di “Città che legge” assegnata dal Centro per il libro e la lettura, Istituto autonomo del Ministero della Cultura. Il sindaco Giusi la Galia ha ricordato che, tra le altre attività in cantiere, il Comune intende aderire al Maggio dei Libri, la campagna nazionale che vuole coinvolgere tutti, anche al di fuori degli ambienti scolastici e delle biblioteche, nella grande passione per la lettura.

© Riproduzione riservata.