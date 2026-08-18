Terremoto nel Messinese, doppia scossa nell’area di Oliveri

Due scosse di terremoto sono state registrate nella mattinata di martedì 18 agosto 2026 nell’area di Oliveri, in provincia di Messina. I due eventi sismici, avvenuti a distanza di pochi secondi, sono stati localizzati dalla Sala Sismica dell’INGV di Roma.

La prima scossa, di magnitudo ML 3.7, è stata rilevata alle 10:07:10 con epicentro a circa un chilometro a nord-ovest di Oliveri. L’evento si è verificato a una profondità di 9 chilometri, con coordinate geografiche 38.1333 di latitudine e 15.0542 di longitudine.

A distanza di 37 secondi, alle 10:07:47, la strumentazione dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato un secondo terremoto. In questo caso la magnitudo è stata calcolata in ML 3.3 e l’epicentro individuato a circa due chilometri a sud-ovest dello stesso centro del Messinese.

La seconda scossa ha avuto origine a una profondità di 10 chilometri, in corrispondenza delle coordinate 38.1153 di latitudine e 15.0487 di longitudine. Anche questo evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

I due terremoti risultano quindi concentrati nella stessa area geografica e si sono verificati nell’arco di meno di un minuto, con il primo evento caratterizzato da una magnitudo superiore rispetto al secondo.

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