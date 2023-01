Terremoto alle Isole Eolie: scossa di magnitudo 2.8 registrata vicino a Lipari

Il 23 gennaio 2023, alle 3:19, è stato registrato un terremoto di magnitudo 2.8 nelle Isole Eolie, vicino all’isola di Lipari. La scossa è avvenuta ad una profondità di 236 km e è stata localizzata dalla sala sismica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma.

Questo non è il primo terremoto registrato nella zona delle Eolie negli ultimi tempi. Solo 4 giorni fa, un sisma di magnitudo 2.6 è stato registrato in mare, a una profondità di 4 chilometri, ma non è stato avvertito dalla popolazione. Lo scorso 5 dicembre, uno sciame sismico ha messo in allerta tutta la popolazione delle isole. La prima scossa, la più violenta, è stata registrata alle 8:12 e ha causato preoccupazione tra gli abitanti. Successivamente, sono state registrate altre scosse di minore intensità , ma non avvertite dalla popolazione.

È importante notare che la zona delle Isole Eolie è sismica e potrebbero esserci ulteriori scosse nei prossimi giorni. Si consiglia alla popolazione di seguire attentamente gli avvisi e le raccomandazioni delle autorità locali e di prepararsi adeguatamente per eventuali emergenze.