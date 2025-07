Ternullo interroga il Ministro sull’incendio Ecomac di Augusta

La senatrice di Forza Italia Daniela Ternullo ha annunciato di aver presentato al Senato un’interrogazione indirizzata al ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, in seguito all’incendio scoppiato il 5 luglio nello stabilimento di trattamento rifiuti Ecomac di Augusta. L’esponente forzista ha definito l’episodio “l’ennesima emergenza ambientale” nel siracusano, sottolineando i rischi per la salute dovuti all’emissione di fumi tossici.

Secondo Ternullo, occorre rafforzare il quadro normativo nazionale per garantire “prevenzione, monitoraggio e messa in sicurezza” degli impianti ubicati in zone a elevata criticità ambientale. Nella stessa interrogazione, la senatrice chiede un “aggiornamento completo della mappatura dei siti a rischio di incidente rilevante, compresi quelli privati, come previsto dalla direttiva Seveso III”.

Particolare attenzione viene rivolta alla proposta di controlli periodici da parte dell’Ispra per gli impianti che in passato hanno già subito incendi. Ternullo ricorda che, durante l’ultimo episodio, sono andati in combustione materiali plastici con il rilascio di benzene, toluene e acroleina, come evidenziato dai rilievi dell’Arpa Sicilia.

La parlamentare evidenzia inoltre che la reiterazione di simili eventi «pone interrogativi gravi sulla gestione dei rifiuti pericolosi» e ribadisce la necessità di «una normativa chiara e definita» per tutelare i residenti e prevenire ulteriori emergenze.

