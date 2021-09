Comune di Terme Vigliatore, proclamato lo stato d’agitazione dei lavoratori a tempo parziale. «Carico eccessivo e gravi ripercussioni sui servizi». Cisl Fp chiede la ricontrattualizzazione a tempo pieno.

Stato d’agitazione del personale a tempo parziale del Comune di Terme Vigliatore. A proclamarlo ù la Cisl Funzione Pubblica di Messina che, dopo diversi incontri per migliorare i servizi ai cittadini, ha dovuto prendere atto con rammarico della chiusura da parte dell’Amministrazione comunale.

«Negli ultimi dieci anni – sostiene la Cisl Fp – dopo l’uscita di venti lavoratori a tempo pieno, con 36 ore settimanali, il carico di lavoro degli uffici Ăš stato sopportato da ex precari, che rappresentano il 90% del personale, con un orario di lavoro di 24 ore settimanali. Peraltro, la spesa per il personale part-time Ăš a totale carico della Regione Siciliana».

Inevitabili le gravi ripercussioni sui servizi erogati alla cittadinanza, oltre al disagio per gli stessi lavoratori. Del problema Ú stata investita anche la Prefettura a cui Ú stato chiesto un incontro urgente affinché si valuti la possibilità ed il percorso per ricontrattualizzare i lavoratori ex precari a tempo pieno 36 ore settimanali.