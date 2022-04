Terme Vigliatore – Giro di Sicilia, tifosi in delirio, Vincenzo Nibali nota lo striscione e saluta

Ha centrato le premesse il grande striscione predisposto dal Comune di Terme Vigliatore per tentare di cogliere l’attenzione della carovana del Giro di Sicilia e soprattutto del pluri-campione Vincenzo Nibali, paese molto caro allo “Squalo dello Stretto” perché proprio qui ha mosso le primissime pedalate, sia nella categoria allievi con la squadra “Vivai F.lli Marchetta” sia con la squadra “Pietrafitta” di Mazzarrà S. Andrea.

Seppur solo in transito, il passaggio del Giro di Sicilia sulle strade familiari al grande Campione è stata colta dal Comune di Terme Vigliatore come un’occasione di importante visibilità nonché di affettuoso abbraccio a Nibali che qui per tutti è un caro amico, come sottolinea Renato Ravidà del centralissimo Bar Altamarea di Via Tonnarella: “ogni volta che Vincenzo passa da Vigliatore per una gita privata o per un allenamento, si ferma da solo o insieme ai compagni di squadra, per gustare un ottima granita siciliana.

Si sa che la corsa non si può fermare, è veloce passaggio di variopinti colori, auto, moto e ciclisti che da sempre rappresentano una festa per grandi e bambini, ma è anche occasione di visibilità visto il considerevole numero di telecamere e testate al seguito della carovana.

“Abbiamo pensato ad un grande striscione come modalità più immediata e di sicura visibilità , dice soddisfatto l’Assessore allo sport turismo e spettacolo del Comune di Terme Vigliatore, quindi una frase corta ma di effetto, Vincenzo, qui sei sempre a casa! Detto fatto, lo striscione è stato notato da tutta la carovana, ripreso da tutte le telecamere ma la cosa che ha mandato i tifosi-amici in totale delirio, in un momento di elevatissima emozione, è stato l’evidente sorriso e a la mano alzata di Vincenzo Nibali verso la folla tra scroscianti applausi.

A congelare l’istante, d’esperienza, è stato una volta Michele Isgrò, piazzato con la sua fotocamera in attesa del gruppo non ha fallito portando a casa scatti eccezionali compreso quello importante del saluto di Nibali agli amici di Vigliatore. Già nel 2020 durante il Giro d’Italia una foto di Michele Isgrò era finita su “Born To Be Shark” piattaforma Fan Club Ufficiale di Vincenzo Nibali.

L’appuntamento adesso è rinviato al 11 Maggio quando la quinta tappa del Giro d’Italia transiterà nuovamente sulle strade di Terme Vigliatore.

Lo scatto è di Michele Isgrò.