Tentato omicidio in discoteca: giovane messinese accoltellato alla gola

La scorsa notte, un giovane messinese di 22 anni è stato gravemente ferito in una nota discoteca di Villafranca Tirrena. Secondo quanto riferito dai carabinieri della Compagnia Messina Centro, il giovane è stato colpito alla gola da un coetaneo, durante un diverbio scaturito per futili motivi.

Fortunatamente, il coltello ha solo sfiorato la carotide del ragazzo e non ha causato lesioni vascolari importanti. Il giovane è stato trasportato immediatamente al Policlinico, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Attualmente, è in condizioni stabili e non sarebbe in pericolo di vita.

Il presunto aggressore è stato identificato dai carabinieri e denunciato per tentato omicidio. La vicenda è al momento sotto indagine e si attendono ulteriori sviluppi.