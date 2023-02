Tentato omicidio a Ravanusa, ferito un 32enne tunisino”

Ieri sera, intorno alle 23, un uomo di 32 anni originario della Tunisia è stato ferito da diversi colpi di fucile nei pressi di un bar nel centro di Ravanusa, in provincia di Agrigento. Il ferito è stato subito soccorso e trasportato all’ospedale di Canicattì. Nonostante in un primo momento non fosse considerato in pericolo di vita, a causa di complicazioni è stato trasferito all’ospedale Villa Sofia di Palermo dove al momento è ricoverato in Rianimazione.

Le forze dell’ordine stanno conducendo delle indagini per fare luce sul tentato omicidio e hanno già verificato la presenza di eventuali impianti di videosorveglianza nella zona. Siamo in attesa di ulteriori notizie sulle condizioni della vittima e sulle indagini in corso.