Tentativi di estorsione e rapina a Milazzo: arresti della Polizia di Stato

La Polizia di Stato di Milazzo ha eseguito recentemente due misure cautelari di massimo rigore, emesse dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, a carico di due individui accusati di tentativi di estorsione e rapina impropria.

Il primo arresto riguarda un cittadino straniero di 24 anni, che si è presentato presso una cooperativa sociale in cui in passato era stato ospitato, pretendendo la consegna di 200 euro e di una bici e minacciando operatori e ospiti della struttura di causare danni in caso contrario. L’uomo ha poi effettivamente distrutto una cassetta degli attrezzi e ha cercato di colpire con un rastrello due ospiti e un assistente sociale, ma è stato fermato dalla polizia.

Il secondo arresto riguarda invece un 64enne originario di Monforte San Giorgio, che è stato sorpreso dall’allarme antitaccheggio in un negozio mentre tentava di rubare capi di abbigliamento e altri oggetti per un valore complessivo di 100 euro. L’uomo ha reagito violentemente al tentativo del direttore del negozio di fermarlo e ha cercato di disfarsi di un paio di forbici e di una tronchese, probabilmente utilizzate per staccare le placche antitaccheggio.

I procedimenti sono ancora in fase di indagini preliminari e gli indagati sono stati trasferiti presso la casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto in attesa del processo.