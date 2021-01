Tennis – Il maestro Carmelo Arasi curerà a Floresta il progetto “Racchette ad alta quota”

Al Maestro di tennis brolese la soddisfazione di attuare un progetto rivolto ai giovani di Floresta. L’iniziativa finanziata con i fondi della Democrazia Partecipata.

Floresta utilizza i fondi della Democrazia partecipata anche per attuare interventi di Tutela Ambientale e Ordine Pubblico, per le Politiche giovanili – Attività Artistiche Ricreative e Interventi nel Settore Turistico Sociale.

Premesso che ai fini della destinazione dei fondi definiti con la quota del 2% delle somme trasferite dalla Regione Siciliana Floresta aveva a disposizione somme per 5.831,08 euro da spendersi con forme di democrazia partecipata e che erano stati previsti interventi di Tutela Ambientale e Ordine Pubblico, per le Politiche giovanili – Attività Artistiche Ricreative e Interventi nel Settore Turistico Sociale.

Tra questi il progetto  “Racchette ad alta quota” – Sport bambini.

Un progetto proposto dai Consiglieri comunali Marco Scali, Antonio Stroscio, Carmela Pedalina e Lucia Lo Grande, approvato dal consiglio comunale e fatto proprio con proprio atto amministrativa dalla Giunta florestana guidata dal sindaco Antonino Cappadona.

Il progetto, spiega ora il Maestro Carmelo Arasi, che lo curerà , consiste in un corso di avviamento ai tre sport di racchetta che include anche l’attività motoria di base, su 8 lezioni (due a settimana) da 60 minuti ciascuna e sarà tenuto da un insegnate qualificato Fit e sarà dedicato ai giovani del luogo.

La quota dei fondi per la democrazia partecipata, per questo progetto, è stata definita in €.1.431,08 ed i corsi sono stati affidati all’Associazione “ASD ARASI TENNIS TEAM” di Brolo.

Lo sviluppo delle attività tennistiche, come tutti quelle legate agli sport green, sono da vedersi, ha detto il sindaco Cappadona, al pari degli sport invernali, quale un punto vincente per l’immagine e l’economia locale. Floresta deve puntare ad essere un polo d’attrazione, oltre che per l’amenità dei luoghi e la bontà della sua enogastronomia anche per le opportunità che offre agli amanti della natura e de