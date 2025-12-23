Temi sociali e auguri nell’incontro del MCL con il Vescovo di Patti

Il Movimento Cristiano Lavoratori di Messina, insieme ai Circoli territoriali di Patti, Sant’Agata di Militello e Oliveri, ha incontrato S. E. Mons. Guglielmo Giombanco, Vescovo della Diocesi di Patti, in occasione del tradizionale scambio di auguri per le festività natalizie. L’incontro si è svolto in un clima istituzionale e di confronto, consolidando un appuntamento che si rinnova annualmente.

Nel corso del colloquio sono stati affrontati diversi temi ritenuti centrali dall’associazione, con particolare riferimento alle prospettive e alle difficoltà che interessano il mondo del lavoro, alla situazione della sanità pubblica e al fenomeno dello spopolamento che coinvolge in modo significativo i piccoli centri dell’entroterra. Questioni che, secondo quanto emerso, incidono in maniera diretta sulla coesione sociale e sul futuro delle comunità locali.

I rappresentanti del Movimento hanno illustrato le principali criticità riscontrate nei territori di riferimento, soffermandosi sulle ricadute economiche e sociali delle trasformazioni in atto. Il confronto ha consentito di condividere valutazioni e riflessioni, evidenziando la necessità di mantenere alta l’attenzione su ambiti considerati strategici per la tenuta del tessuto sociale.

Da parte sua, Mons. Giombanco ha accolto le istanze presentate, offrendo parole di incoraggiamento e attenzione verso le tematiche esposte. Nel suo intervento, il Vescovo ha richiamato il valore dell’impegno civile e associativo, sottolineando l’importanza del dialogo e della collaborazione per affrontare le sfide che interessano il territorio diocesano.

L’incontro si è concluso con lo scambio degli auguri, confermando la volontà di proseguire un confronto costante sui temi di interesse comune.

👁 Articolo letto 344 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.