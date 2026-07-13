Tassi fino al 300%, quattro a giudizio con rito immediato

La Procura di Messina ha chiesto il giudizio con rito immediato nei confronti di quattro persone coinvolte in un’indagine su un presunto sistema di prestiti usurari che avrebbe gravato su un commerciante ambulante della città. La richiesta è stata accolta dal giudice per le indagini preliminari Francesco Torre, che ha fissato l’apertura del processo per il 7 ottobre davanti al collegio della sezione penale.

Gli imputati sono Fabio Tortorella, Angelo Muni, Giuseppe Finocchiaro e Pietro Mazzitello. Per tutti l’accusa contestata è quella di usura, sulla base delle attività investigative svolte dalla Squadra Mobile di Messina e coordinate dalla Procura diretta da Antonio D’Amato. Nel procedimento sono assistiti dagli avvocati Salvatore Silvestro, Alessandro Trovato, Domenico Andrè e Alessandro Billè.

L’indagine rientra in un più ampio filone investigativo coordinato dalla Direzione distrettuale antimafia, che ha consentito agli inquirenti di delineare quello che viene definito un «solido quadro indiziario» riguardante diversi episodi di usura nel territorio messinese.

Determinanti per gli accertamenti sono state le dichiarazioni della persona offesa, che ha ricostruito le modalità con cui avrebbe ottenuto, nel tempo, più finanziamenti caratterizzati da condizioni particolarmente onerose. Agli investigatori avrebbe indicato i soggetti coinvolti, gli importi ricevuti e le modalità di restituzione concordate.

Secondo l’ipotesi accusatoria, uno degli indagati avrebbe sfruttato lo stato di difficoltà economica del commerciante, imponendo interessi e ulteriori benefici economici fino all’integrale restituzione del capitale, con un tasso annuo stimato intorno al 300%.

Nel corso delle indagini la Squadra Mobile aveva inoltre arrestato in flagranza un’altra persona, successivamente accusata di aver erogato un prestito usurario. L’intervento era avvenuto mentre l’uomo stava incassando una rata del finanziamento.

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