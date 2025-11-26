Taormina, l’Emodinamica diventa Centro per interventi strutturali

L’Unità Operativa Semplice Dipartimentale di Emodinamica dell’ospedale “San Vincenzo” di Taormina si è consolidata come Centro di riferimento dell’ASP di Messina per l’interventistica strutturale cardiaca, registrando un progressivo aumento delle attività e una crescita nella gestione di procedure complesse. La struttura, diretta dal dott. Giuseppe Cinnirella, accoglie pazienti provenienti dall’intera provincia e da altri territori, grazie a un percorso di sviluppo basato su competenze specialistiche e integrazione multidisciplinare.

Un ruolo significativo è svolto dall’ecografia strutturale intraoperatoria e dallo screening ecocardiografico preliminare, attività affidate al dott. Giuseppe Ronsivalle. L’introduzione sistematica di queste metodiche ha migliorato l’accuratezza degli interventi e ottimizzato la selezione dei candidati, contribuendo all’accreditamento dell’ambulatorio di ecocardiografia cardiologica come struttura di Secondo Livello.

Parallelamente, la presenza dei cardiologi interventisti dell’équipe – i dottori Gianfranco Capilli, Paolo D’Arrigo, Gessica Motta e Orazio Christian Trovato – ha reso possibile l’ampliamento delle tecniche adottate e l’allineamento dell’attività ai più recenti standard internazionali. Tra le procedure applicate figurano la chiusura percutanea del forame ovale pervio e del difetto interatriale, l’occlusione dell’auricola sinistra nei pazienti con fibrillazione atriale, la riparazione mitralica transcatetere con sistema MitraClip, la denervazione renale per l’ipertensione resistente e l’impianto percutaneo di valvole polmonari negli adulti con cardiopatie congenite, realizzato in collaborazione con il dott. Paolo Guccione del Centro Cardiologico Pediatrico del Mediterraneo.

“Il progresso dell’attività strutturale è frutto di un lavoro corale”, afferma il dott. Giuseppe Cinnirella, che richiama anche il sostegno della Direzione strategica aziendale composta da Giuseppe Cucci’, Giancarlo Niutta e Giuseppe Ranieri Trimarchi. L’Emodinamica di Taormina si configura come Centro multidisciplinare capace di offrire interventi strutturali complessi con elevati standard di sicurezza e qualità.

