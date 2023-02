Tamponamento a catena alla galleria San Jachiddu a Messina: traffico in tilt e feriti

Nella tarda mattinata di oggi, si è verificato un incidente all’interno della galleria San Jachiddu, situata a Messina, che collega i viali Giostra e Annunziata. La polizia municipale ha riferito che si sarebbe trattato di un tamponamento a catena tra più veicoli.

Il 118 è stato allertato per valutare le condizioni di alcuni feriti, anche se al momento non si conoscono le loro condizioni. Il traffico nella zona, intanto, è paralizzato e la polizia invita i conducenti a cercare alternative per evitare ulteriori ritardi.

La galleria San Jachiddu è una delle arterie più importanti di Messina e l’incidente di oggi ha causato un notevole impatto sul traffico. La polizia municipale sta continuando le indagini per determinare le cause esatte dell’incidente e invita chiunque abbia informazioni o testimonianze a contattare le autorità competenti.