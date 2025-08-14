Sversamenti nei torrenti, la denuncia di Gioveni, Carreri smentisce

Il consigliere comunale Libero Gioveni, capogruppo di Fratelli d’Italia, ha rinnovato la propria denuncia in merito alla situazione ambientale dei torrenti Bordonaro e Nasari, definendoli “vere e proprie fogne a cielo aperto”. Secondo quanto dichiarato, la causa degli sversamenti sarebbe riconducibile a presunti allacci abusivi che, senza adeguato trattamento, confluiscono nel mare alla foce del torrente Gazzi.

Gioveni ha evidenziato che la questione, da lui già sollevata in due esposti presentati il 14 ottobre 2014 e il 4 luglio 2016 all’Amam, al Comune, all’ASP e al Genio Civile, non ha ancora trovato soluzione. “È mai possibile – ha affermato – che centinaia di famiglie vivano esposte a esalazioni nocive, senza che l’Amam intervenga, nonostante le segnalazioni e i rischi igienico-sanitari?”

L’esponente di Fratelli d’Italia ha inoltre sottolineato che durante la stagione estiva la situazione peggiora, poiché l’assenza di acqua piovana nei letti dei torrenti lascia spazio esclusivamente ai reflui, aggravando l’impatto sull’ambiente e sulla salute dei residenti.

In risposta, l’assessore Nino Carreri ha comunicato che i rilievi tecnici svolti nei torrenti Bordonaro, Zaera e Gazzi non hanno evidenziato alcuno sversamento anomalo. Ha poi precisato che le attività di manutenzione e monitoraggio della rete fognaria vengono eseguite regolarmente, in linea con le normative e con attenzione alle esigenze ambientali.

“Ringrazio i cittadini e i consiglieri per la loro vigilanza – ha dichiarato Carreri – ma è essenziale che le segnalazioni siano rivolte in prima istanza agli uffici competenti, per consentire un intervento puntuale ed evitare inutili allarmismi”.

