Super Zes, dalla Regione 10 milioni per gli investimenti in Sicilia

La Regione Siciliana mette a disposizione i primi 10 milioni di euro per l’avvio della Super Zes e per integrare il credito d’imposta destinato alle imprese che nel 2025 hanno effettuato investimenti nell’Isola nell’ambito della Zes unica.

Lo stanziamento è stato approvato dalla giunta Schifani su proposta dell’assessore regionale all’Economia Alessandro Dagnino e attua quanto previsto dalla legge di stabilità regionale 2026. L’intervento punta a portare l’agevolazione fino al limite massimo previsto dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

«Con la Super Zes rafforziamo concretamente il sostegno alle imprese che hanno scelto di investire in Sicilia», ha dichiarato il presidente della Regione Renato Schifani, precisando che i primi 10 milioni serviranno ad avviare le procedure, mentre il governo regionale punta ad ampliare le risorse disponibili.

Il dipartimento regionale delle Finanze dovrà ora stipulare una convenzione con l’Agenzia delle Entrate, alla quale saranno trasferiti i fondi necessari all’attuazione della misura.

La giunta ha inoltre approvato uno schema di protocollo per agevolare gli investimenti attraverso servizi collegati allo Sportello unico digitale Zes. È prevista una piattaforma integrata con il Sistema informativo territoriale regionale, attraverso la quale sarà possibile verificare aree disponibili, vincoli, destinazioni urbanistiche, autorizzazioni e oneri.

Il protocollo contempla anche la semplificazione delle procedure, il rafforzamento dei presidi di legalità e l’assistenza alle imprese tramite la task force regionale per l’attrazione degli investimenti.

«Le imprese chiedono tempi certi, procedure chiare e interlocutori affidabili», ha affermato l’assessore alle Attività produttive Edy Tamajo, sottolineando che la semplificazione amministrativa dovrà avvenire senza ridurre i controlli.

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