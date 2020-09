Suona la campanella all’istituto “Duca degli Abruzzi” di Catania

Primo suono della campanella stamattina presso l’istituto “Duca degli Abruzzi” di Catania.

A dare il benvenuto ai nuovi studenti del primo anno la dirigente del “Politecnico del Mare” Brigida Morsellino, accompagnata dai docenti e dal personale scolastico. “Cominciamo all’insegna della sicurezza e del distanziamento sociale – spiega la dirigente – ogni singolo alunno viene accompagnato in classe da un ragazzo dell’ultimo anno dotato di mascherina. Stesso procedimento viene applicato per i genitori che, durante l’incontro in aula magna, hanno preso visione delle nuove normative da applicare in casa e a scuola”.

NovitĂ di quest’anno è il controllo con il termoscanner a cui ogni singolo alunno dovrĂ sottoporsi prima di entrare in classe. Strumentazione giĂ utilizzata all’interno degli aeroporti. Questo consentirĂ all’istituto “Duca degli Abruzzi” di Catania di avere un database specifico su ogni studente del “Politecnico del Mare”. “In un momento come questo – prosegue la dirigente – è necessario che anche il mondo della formazione si faccia trovare pronta. Abbiamo lavorato tantissimo ma ancora c’è tanto da fare e nel giro di una settimana completeremo gli ultimi lavori”.