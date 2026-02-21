Studenti in visita al Parco dei Nebrodi per la Festa dell’Albero

L’Istituto Comprensivo “Anna Rita Sidoti”, guidato dalla dirigente scolastica Maria La Rosa, ha organizzato una visita didattica nel Parco dei Nebrodi in occasione della “Festa dell’Albero”. L’iniziativa, promossa con il sostegno del Dipartimento Sviluppo Rurale e Territoriale della Regione Siciliana e coordinata dalla docente Marzia Rita Mancuso, ha coinvolto gli studenti in un percorso formativo dedicato alla conoscenza e alla tutela del patrimonio ambientale.

Durante l’escursione, gli alunni hanno visitato la Banca del Germoplasma Vegetale in contrada Pirato, nel territorio comunale di Ucria. La struttura, unica nel panorama regionale, è impegnata nella conservazione delle specie vegetali autoctone. Sotto la guida del direttore, dott. Ignazio Di Gangi, gli studenti hanno osservato alberi e semi tipici dell’area e partecipato ad attività laboratoriali. «È importante conoscere e tutelare queste risorse per comprendere il valore del nostro territorio», ha dichiarato il direttore.

La giornata è proseguita con la visita al “Giardino dei Semplici”, dedicato al botanico Bernardino da Ucria, studioso del XVIII secolo noto per i suoi contributi alla conoscenza della flora dei Nebrodi.

Successivamente, accompagnati dai docenti della scuola primaria di Gliaca di Piraino, Gioiosa Marea e San Giorgio, gli studenti si sono recati al “Museo dell’Abito da Sposa e del Ricamo” della Pro Loco di Sinagra. La presidente Enza Mola, insieme ai soci, ha illustrato la collezione e il valore storico delle opere esposte, oltre al giardino invernale della struttura.

La visita si è conclusa con un itinerario nel centro storico di Sinagra, tra la Chiesa Madre e le caratteristiche finestre a forma di cuore dei vicoli del borgo, arricchito da racconti e tradizioni locali. La giornata si è infine conclusa con una degustazione di tartufo siciliano presso lo stabilimento “Tartufi & Tartufi”, dove i titolari Daniela e Nino hanno accolto i partecipanti.

