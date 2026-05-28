Studentessa 22enne Erasmus aggredita e derubata a Ballarò

Una studentessa di 22 anni con disabilità, arrivata a Palermo per partecipare al programma Erasmus, è stata vittima di un’aggressione nel quartiere Ballarò. L’episodio si è verificato mentre la giovane stava facendo rientro nella propria abitazione.

Secondo quanto ricostruito, la ragazza sarebbe stata avvicinata da un giovane che l’avrebbe molestata per poi sottrarle il telefono cellulare prima di allontanarsi. Dopo l’accaduto, la studentessa è stata trovata in stato di forte agitazione da un residente della zona, che l’ha soccorsa e ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Gli agenti della polizia hanno raccolto la denuncia della vittima e avviato immediatamente gli accertamenti. Contestualmente è stato disposto il blocco dell’utenza telefonica della ragazza, così da impedirne eventuali utilizzi impropri.

Le indagini si stanno concentrando sull’identificazione del presunto autore dell’aggressione e del furto. Secondo le prime informazioni raccolte dagli investigatori, il sospettato frequenterebbe abitualmente la cosiddetta “scala del crack”, area situata nel cuore di Ballarò e già nota ai residenti del quartiere.

Negli ultimi anni la scalinata è stata più volte oggetto di interventi di pulizia e recupero promossi dagli abitanti della zona, impegnati nel tentativo di restituire decoro e vivibilità agli spazi pubblici del quartiere palermitano.

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