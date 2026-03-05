Stromboli, partono i lavori per l’approdo di Scari dopo le mareggiate

Sono stati avviati gli interventi per la ricostruzione delle travi dell’approdo di Scari, sull’isola di Stromboli, nell’arcipelago delle Eolie. L’operazione rappresenta una fase determinante per il ripristino della piena operatività del molo, con l’obiettivo di consentire nuovamente il passaggio dei mezzi pesanti dopo le restrizioni introdotte a seguito dei danni provocati dalle mareggiate del ciclone Harry, che ha interessato la Sicilia tra il 19 e il 21 gennaio.

Nella serata è previsto l’arrivo di un pontone operativo, partito nel primo pomeriggio dal porto di Milazzo. La piattaforma galleggiante sarà impiegata per rimuovere i materiali derivanti dalle demolizioni già effettuate, consentendo la completa liberazione dell’area destinata al cantiere e l’avvio delle successive fasi di lavorazione.

Secondo quanto comunicato, le attività sull’isola stanno procedendo in linea con il cronoprogramma stabilito. Lo scorso 22 febbraio si erano concluse le operazioni preliminari, tra cui la fornitura dei materiali necessari, le verifiche tecniche condotte dai sommozzatori e gli interventi di demolizione delle parti danneggiate della struttura portuale.

L’avanzamento dei lavori ha subito rallentamenti esclusivamente a causa delle condizioni meteorologiche. Per oltre venti giorni, infatti, il mare agitato non ha consentito lo svolgimento delle operazioni in condizioni di sicurezza. Con il miglioramento del quadro meteo registrato nei giorni scorsi, le attività di cantiere sono riprese regolarmente.

L’affidamento dell’appalto era stato disposto il 24 gennaio, tre giorni dopo le mareggiate, tramite il Genio civile di Messina su indicazione del presidente della Regione Siciliana Renato Schifani. In presenza di condizioni meteo favorevoli, le lavorazioni proseguiranno senza interruzioni, con l’obiettivo di ristabilire la piena funzionalità dell’approdo e garantire l’approvvigionamento di merci e beni essenziali per l’isola in vista della stagione turistica.

