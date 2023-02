“Straccia bollo” in vigore: agevolazioni per il pagamento del bollo auto in Sicilia

In Sicilia, i contribuenti possono pagare gli arretrati del bollo auto senza sanzioni e interessi fino al 28 febbraio grazie alla proroga delle agevolazioni introdotte dalla norma “Straccia bollo”. La legge regionale 16 dello scorso agosto ha introdotto questa misura gradita ai contribuenti che intendono mettersi in regola, come sottolineato dal presidente Renato Schifani. L’agevolazione “Straccia bollo” è disponibile per le posizioni debitorie della tassa automobilistica regionale già iscritte a ruolo per gli anni 2016-2019 e per le posizioni debitorie della tassa automobilistica regionale per gli anni 2020 e 2021 non già pagate tramite la riscossione ordinaria.

L’assessore all’Economia Marco Falcone ha dichiarato che la regolarizzazione agevolata delle tasse automobilistiche ha permesso alla Regione Siciliana di registrare un aumento del 200% delle entrate nel trimestre finale del 2022. La Regione ha attivato un canale di pagamento presso le delegazioni Aci e le agenzie di pratiche auto autorizzate nelle 9 province siciliane per accedere alla regolarizzazione “Straccia bollo”. Il contribuente deve effettuare il pagamento entro il 28 febbraio 2023 specificando la targa del veicolo e l’anno di imposta che intende regolarizzare.

L’assessorato regionale all’Economia ha disposto la sospensione massiva dell’attività di riscossione dei ruoli coattivi della tassa automobilistica regionale fino al 31 marzo per consentire ai cittadini di fruire dell’agevolazione senza rischiare provvedimenti cautelari e azioni esecutive.

In conclusione, la norma “Straccia bollo” offre un’opportunità unica per i contribuenti siciliani di regolarizzare il pagamento del bollo auto con agevolazioni fino al 28 febbraio 2023.