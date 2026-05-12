Stop ai rincari dei collegamenti marittimi con le isole siciliane

La Regione Siciliana ha disposto il congelamento degli aumenti tariffari annunciati da Caronte & Tourist per i collegamenti marittimi con le isole minori. La comunicazione è arrivata dal presidente della Regione, Renato Schifani, che ha riferito di un intervento diretto volto a sospendere i rincari previsti sulle tratte interessate.

Gli aumenti prospettati dalla compagnia avrebbero riguardato diverse linee di collegamento con incrementi compresi tra il 30% e il 50%, suscitando reazioni da parte di residenti, operatori economici e associazioni di categoria. Le preoccupazioni si sono concentrate soprattutto sulle ripercussioni per lavoratori, studenti, famiglie e imprese che utilizzano quotidianamente i servizi marittimi tra la Sicilia e le isole minori.

“Su mia richiesta, è stato congelato l’aumento delle tariffe annunciato da Caronte & Tourist per i collegamenti con le isole minori siciliane”, ha dichiarato Schifani, annunciando inoltre un confronto istituzionale previsto a Roma tra i Dipartimenti Infrastrutture della Regione Siciliana e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Secondo quanto riferito dal governatore, al tavolo prenderanno parte anche il ministro Matteo Salvini, l’assessore regionale Alessandro Aricò e il viceministro Edoardo Rixi. L’obiettivo sarà quello di individuare soluzioni legate alla continuità territoriale, alla sostenibilità economica dei collegamenti e alla gestione del sistema delle convenzioni.

Nel frattempo, Caronte & Tourist avrebbe comunicato alle organizzazioni sindacali nuove misure organizzative riguardanti il personale del comparto marittimo, con interventi sui turni e sui modelli operativi.

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