Stefano Bonaccini a Messina: “Altre Priorità al posto del Ponte sullo Stretto”

Stefano Bonaccini, candidato alle primarie del Partito Democratico per il ruolo di segretario, è giunto a Messina per incontrare i dirigenti e i militanti del Partito Democratico in una regione refrattaria al dialogo con il mondo dem. Accompagnato da importanti rappresentanti del PD, tra cui il segretario provinciale Nino Bartolotta, il deputato regionale Calogero Leanza e il sindaco di Taormina Mario Bolognari, Bonaccini ha espresso il suo impegno a favorire il cambiamento all’interno del Partito.

Il presidente della Regione Emilia-Romagna ha sottolineato l’importanza di tornare ai valori del Partito Democratico, rappresentati da figure come Berlinguer, Pio La Torre, Piersanti Mattarella e Tina Anselmi, e di diventare di nuovo il partito del lavoro, rappresentato da una nuova classe dirigente.

Sul Ponte sullo Stretto, Bonaccini ha affermato che questa regione e città hanno altre priorità in termini di infrastrutture. Ha poi aggiunto che la classe dirigente che ha governato il Pd non lo sostiene, ma che questo è giusto perché lui rappresenta veramente il cambiamento e invita i dirigenti siciliani a ritrovare il valore della militanza.

Bonaccini ha anche affrontato altri importanti temi come il reddito di cittadinanza, che ha funzionato solo sul piano assistenziale e deve essere rivisto per favorire l’occupazione, e la sanità pubblica, che è sempre più in pericolo a causa dei tagli e che deve essere migliorata e non smantellata.

In conclusione, Stefano Bonaccini ha dimostrato di essere un candidato pragmatico ma attento ai valori del Partito Democratico, che rappresenta un vero cambiamento e che ha molto da dire su importanti questioni nazionali. La sua candidatura sarà decisa il 26 febbraio e sarà interessante vedere come si evolverà la situazione in seguito.