Stati Generali isole, Tanasi: “Trasporti e sanità restano le vere priorità”

Il Codacons ha preso posizione sugli Stati Generali delle Isole Minori Marine, previsti a Lipari dal 10 al 12 ottobre, sollevando dubbi sulla reale efficacia dell’iniziativa. Secondo l’associazione, l’appuntamento rischia di rimanere lontano dalle esigenze concrete delle comunità isolane.

«È inaccettabile – afferma Francesco Tanasi, giurista e segretario nazionale del Codacons – discutere del futuro delle isole senza ascoltare chi vi abita quotidianamente, subisce disservizi, affronta rincari e vive condizioni di isolamento. Senza la voce dei consumatori e delle associazioni che li rappresentano, i lavori rischiano di produrre esiti inconsistenti».

Il Codacons contesta inoltre l’assenza del proprio coinvolgimento nell’incontro, sottolineando come l’associazione, da anni attiva con esposti e denunce, sia stata esclusa. «Questa esclusione riduce la credibilità dell’iniziativa e priva i cittadini della loro rappresentanza», aggiunge Tanasi.

L’associazione richiama l’attenzione su alcune criticità storiche delle isole minori: i collegamenti marittimi insufficienti, la carenza di presidi sanitari e di accesso alle cure, le difficoltà legate al sistema scolastico, l’approvvigionamento di acqua ed energia a costi elevati e l’impatto del caro-prezzi.

«Occorre un piano organico – continua Tanasi – che preveda più corse marittime, tariffe agevolate per residenti, potenziamento dei presidi sanitari e telemedicina, scuole stabili e digitalizzate, utilizzo di fonti rinnovabili per acqua ed energia e misure efficaci contro i rincari dei beni essenziali. Senza interventi concreti, parlare di sviluppo rimane un esercizio sterile».

Il Codacons annuncia infine la presentazione di un pacchetto di proposte e la richiesta di un tavolo permanente con la partecipazione obbligatoria delle associazioni dei cittadini e dei consumatori.

