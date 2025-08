“Stanchi ma felici”, i giovani di Patti vivono il Giubileo con Papa Leone

I giovani della diocesi di Patti hanno fatto ritorno da Roma con un forte senso di gratitudine per l’esperienza vissuta durante il Giubileo. Definita unanimemente “indimenticabile”, la loro partecipazione è stata segnata da momenti di intensa spiritualità. Ognuno ha fatto proprie parole, immagini, sorrisi e abbracci che hanno impresso un segno profondo nel loro cammino di fede.

L’evento più significativo si è svolto presso il campus di Tor Vergata, dove si è tenuta la veglia notturna e la celebrazione eucaristica presieduta da Papa Leone. Gli organizer hanno raccontato che l’atmosfera era permeata da silenzio e raccoglimento, elementi che hanno favorito la riflessione personale. Un partecipante ha osservato: “Ho sentito un’emozione che non avevo mai provato prima”.

Un’altra tappa di rilievo è stata l’attraversamento della Porta Santa in quattro basiliche – San Paolo fuori le mura, San Giovanni in Laterano, San Pietro e Santa Maria Maggiore – durante il quale i giovani si sono raccolti in preghiera sulla tomba di Papa Francesco. In ciascuna basilica è stata celebrata una breve liturgia, arricchita da canti corali e letture bibliche.

Il gruppo è stato accompagnato da don Salvatore Chiacchiera, direttore dell’Ufficio Diocesano per la Pastorale Giovanile, e da don Giuseppe Di Martino, che lo ha guidato per venticinque anni. Entrambi hanno sottolineato il valore formativo dell’esperienza, definendola un momento di crescita personale e comunitaria.

