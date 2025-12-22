Stabilizzazioni e progressioni, le richieste della CISL FP al Policlinico

La CISL FP Messina torna a segnalare criticità strutturali e gestionali al Policlinico Universitario di Messina, indicando una serie di questioni rimaste irrisolte nel tempo. Tra i principali rilievi figurano la mancata attuazione delle stabilizzazioni del personale, l’assenza di progressioni economiche e l’attribuzione di incarichi di coordinamento con modalità retributive ricondotte ad accordi del CCNL Ricerca, ritenuti non coerenti con le funzioni effettivamente svolte dai coordinatori infermieristici. Su tali aspetti l’organizzazione sindacale riferisce di avere richiesto, senza esito, l’accesso agli atti relativi ai contratti individuali di lavoro, con l’obiettivo di verificare le procedure adottate e tutelare i lavoratori.

In una nota congiunta, la segretaria generale Giovanna Bicchieri, il dirigente responsabile del dipartimento Policlinico Universitario Salvatore Feliciotto, il segretario aziendale Nino Ferrera, insieme alla Rsu e al direttivo, affermano: “La CISL FP rivendica il lavoro svolto in questi anni, che ha riportato il sindacato confederale all’interno del Policlinico e ricostruito un rapporto di fiducia fondato su un’azione responsabile e coerente con il CCNL Sanità”. Secondo quanto riferito, alle segnalazioni del sindacato sarebbero seguiti bandi per i DEP, ricognizioni per le stabilizzazioni, proposte di revisione degli incarichi di coordinamento e una maggiore attenzione ai fondi di contrattazione.

Alla luce della cessazione dell’incarico del manager Santonocito, la CISL FP ritiene necessario che l’Azienda sia affidata a un direttore pienamente titolare e non a una gestione commissariale. Analoga richiesta viene avanzata per la dirigenza infermieristica e ostetrica, con l’auspicio di una guida individuata tramite procedura concorsuale nel rispetto delle norme.

In riferimento alla governance dello PSIO, i rappresentanti sindacali dichiarano: “Chiediamo una valutazione prioritaria e rigorosa, nel rispetto delle disposizioni di legge e contrattuali, adottando i provvedimenti necessari qualora emergano criticità”.

