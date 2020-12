A spasso col cane in zona gialla, SI e NO

Da domani domenica 13 dicembre anche¬†Piemonte, Lombardia, Basilicata diventano gialle e con questa nuova¬†classificazione cambiano per queste regioni anche le regole per quanto¬†riguarda la gestione e le passeggiate con il cane. Infatti vengono¬†meno la necessit√† dell’autocertificazione (tranne nelle ore di¬†coprifuoco e per motivi di assoluta necessit√†), vediamo qui di seguito¬†le domande pi√Ļ comuni e le altrettante risposte semplici e chiare¬†fornite dagli esperti dell’Associazione Italiana Difesa Animali ed¬†Ambiente – AIDAA in modo che i possessori dei cani possano avere¬†chiare le idee sulle regole che entrano in vigore domani nelle regioni¬†e che vengono confermate invece nelle altre regioni gialle.

Posso uscire con il cane in regione gialla durante la giornata?

Si assolutamente si, non esistono limitazioni di tempo e spazio per passeggiare con il cane durante le ore del giorno escluse le ore del coprifuoco dove rimane in vigore la proibizione di uscire di casa

Posso portare il cane all’area cani? Quali regole devo rispettare?

Si possono portare i cani tranquillamente in ogni area cani del proprio comune o di altri comuni senza alcuna limitazione, per quanto riguarda le regole per il cane occorre sempre ricordarsi di portare durante il tragitto in cane al guinzaglio corto (max 150 centimetri), guinzaglio che non deve essere mantenuto in area cani, occorre ricordarsi sempre di portare con se il sacchetto per la raccolta delle deiezioni ed una bottiglietta di acqua per lavare dove il cane fa pipì. Per noi valgono le regole del mantenimento sempre del distanziamento sociale minimo di un metro dai proprietari degli altri cani, di indossare sempre la mascherina, si consiglia di indossare i guanti per evitare contatti nella raccolta degli escrementi, e ricordarsi di igenizzare e/o lavare le mani appena possibile.

Quando porto il cane a casa posso lavarle le zampe?

Si solo con acqua, meglio se pulite con carta casa, evitare assolutamente di pulire con detergenti o con soluzioni contententi candeggina anche in piccola quantità. Evitare anche di disinfettare con alcol il pelo del cane, questi prodotti sono tossici ed in alcuni casi si sono rivelati fatali per i cani.

Posso portare il cane in auto?

Si senza alcuna limitazione territoriale t(regionale e nel territorio delle altre regioni gialle) senza dover munirsi di autocertificazione, tranne nelle ore in cui vige il coprifuoco

notturno.

Se il mio cane ha bisogno del veterinario di notte per motivi di urgenza posso portarlo?

Assolutamente si munendosi di autocertificazione, infatti il portare il cane dal veterinario rientra nelle esigenze indifferibili e urgenti.

Posso portare il mio cane a fare i bisogni di notte?

No, a meno che il cane abbia veramente necessità in quel caso è buona cosa utilizzare il cortile condominiale, o rimanere nei pressi della propria abitazione ricordandosi poi di pulire gli escrementi ovviamente tutto questo diventa assolutamente proibito se il cane dispone di un giardino o di uno spazio privato dove può espletare i suoi bisogni.