Spadafora, Lillo Pistone rassegna le dimissioni da sindaco

Il sindaco di Spadafora, Lillo Pistone, ha rassegnato le dimissioni irrevocabili dalla guida dell’amministrazione comunale. L’atto, formalizzato nella mattinata del 2 agosto attraverso una comunicazione ufficiale trasmessa tramite Pec, arriva dopo il recente provvedimento di sospensione disposto dalla Prefettura.

Nella nota indirizzata alla cittadinanza, Pistone descrive la decisione come «profonda e sofferta», spiegando di aver scelto di lasciare l’incarico con l’obiettivo di garantire la continuità dell’attività amministrativa e tutelare il corretto funzionamento delle istituzioni locali. L’ex primo cittadino precisa di aver anteposto «la serenità della vita istituzionale, il regolare funzionamento dell’ente e la tutela della sua immagine ad ogni considerazione di carattere personale», evidenziando che la scelta è stata assunta esclusivamente nell’interesse della comunità.

Nel documento, Pistone evita di affrontare il merito delle vicende giudiziarie che lo riguardano, sottolineando tuttavia che le dimissioni non rappresentano un riconoscimento di responsabilità né un giudizio sui fatti oggetto delle indagini. Ribadisce inoltre la propria «piena fiducia nell’operato della magistratura», confermando l’intenzione di far valere le proprie ragioni e di tutelare i propri diritti nelle sedi competenti.

Nel messaggio conclusivo, l’ex sindaco rivolge un ringraziamento ai cittadini per il sostegno ricevuto durante il mandato amministrativo. Un ringraziamento viene esteso anche ai componenti della Giunta, al Consiglio comunale, al vicesindaco, al segretario comunale e ai dipendenti dell’ente. Pistone conclude esprimendo l’auspicio che il Comune possa proseguire la propria attività amministrativa in un contesto di serenità e continuità operativa.

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