Spada: «Manca un reagente, niente scintigrafie in tutta la Sicilia»

«In tutte le aziende del servizio sanitario regionale manca un reagente necessario per effettuare le scintigrafie, un esame che consente di ottenere informazioni sul funzionamento di alcuni organi come cuore, polmone, tiroide oppure di individuare la presenza di cellule tumorali». A rilevarlo è il deputato regionale del Pd, Tiziano Spada che, con i colleghi Giovanni Burtone, Michele Catanzaro, Valentina Chinnici, Nello Dipasquale, Mario Giambona, Calogero Leanza, Dario Safina e Sebastiano Venezia, ha presentato un’interrogazione all’assessore regionale della Salute per sapere “quali siano le cause della mancanza dei reagenti per lo svolgimento delle scintigrafie in tutta la Sicilia e quali provvedimenti intenda adottare al fine di risolvere la problematica e garantire a tutti i pazienti gli adeguati percorsi di prevenzione e cura”.

Il parlamentare regionale aggiunge: «In assenza di tale reagente è impossibile effettuare l’esame ed è di tutta evidenza che ciò avrà gravissime ricadute sullo stato di salute di pazienti per i quali i tempi d’attesa si allungano ulteriormente. Una situazione inammissibile perché in gioco c’è la salute dei siciliani. Per questo – conclude Tiziano Spada – con i colleghi Leanza e Burtone, rispettivamente vicepresidente e componente della commissione Salute, servizi sociali e sanitari, approfondiremo la problematica con l’obiettivo di porvi rimedio in maniera tempestiva».Â