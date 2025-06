Spada, Barbagallo non ha la maggioranza degli iscritti al PD

Nel contesto del congresso del Partito Democratico in Sicilia, il deputato regionale Tiziano Spada ha evidenziato un dato significativo riguardante il segretario uscente Anthony Barbagallo. Secondo Spada, i risultati ufficiali del voto indicano che Barbagallo non ha ottenuto il consenso della maggioranza degli iscritti al partito.

“I numeri del congresso confermano inequivocabilmente un dato: Barbagallo non è stato legittimato dal voto della maggioranza degli iscritti”, ha affermato il parlamentare. Spada ha inoltre sottolineato l’importanza di riconoscere la realtà emersa dalle urne, aggiungendo: “Barbagallo dovrebbe avere l’onestà di ammettere che il 55% degli iscritti non ha votato per lui, e anche loro vanno rispettati”. Queste dichiarazioni mettono in luce le tensioni interne al partito e pongono l’accento sulle dinamiche di rappresentanza tra gli iscritti.

