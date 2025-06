Spaccio a Lipari, un 35enne in manette e 46enne denunciata

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno intensificato i controlli antidroga sull’isola di Lipari e nel comprensorio del Milazzese, avvalendosi anche dei cani dei Nuclei Cinofili di Nicolosi e Palermo Villagrazia. “La droga scovata all’interno delle cuciture del bordo di un asciugamano e in un lucernaio” documenta le modalità di occultamento utilizzate dai sospetti.

A Lipari è stato arrestato un uomo di 35 anni, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di una perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto oltre 500 grammi di marijuana, suddivisa in tre involucri, nascosti in un lucernaio accessibile dal bagno. All’interno dell’abitazione è stato inoltre sequestrato un bilancino di precisione con residui di stupefacente e materiale per il confezionamento. Una donna di 46 anni è stata denunciatata per lo stesso reato dopo il ritrovamento di circa 20 grammi di hashish, abilmente celati nelle cuciture di un asciugamano.

Sempre nell’ambito dello stesso servizio, sei giovani tra i 22 e i 30 anni sono stati segnalati alla Prefettura di Messina quali assuntori di droga, a seguito del rinvenimento di dosi di marijuana e hashish detenute per uso personale. L’uomo arrestato è stato condotto in caserma e, al termine delle formalità, è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Tutto il materiale sequestrato è stato inviato al R.I.S. di Messina per le analisi di laboratorio.

