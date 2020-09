Sottufficiale Aurelio Visalli, un uomo dello Stato morto da eroe

Musumeci: “Gesto eroico, cordoglio alla famiglia”

“Sinceri e profondi sentimenti di cordoglio, anche a nome della comunità isolana” ha voluto esprimere il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci ai familiari del sottufficiale della Capitaneria di porto, Aurelio Visalli, annegato ieri nel mare di Milazzo dopo il salvataggio di due persone che stavano annegando.

“Il gesto di altruismo compiuto dal coraggioso militare, fino al sacrificio della propria vita – ha aggiunto il governatore – fa del povero Visalli un esempio di eroismo di cui tutti dobbiamo avvertire l’orgoglio, rendendo doveroso omaggio alla sua memoria”.

Laccoto, cordoglio per la scomparsa del sottufficiale Visalli

L’on. Giuseppe Laccoto e l’intera Amministrazione Comunale di Brolo, esprimono cordoglio per la scomparsa del Sottufficiale della Guardia Costiera Aurelio Visalli, morto durante un eroico tentativo di salvataggio in mare. Il suo gesto di estrema generosità sia da esempio per le giovani generazioni e motivo di orgoglio per la sua famiglia a cui la comunità di Brolo si stringe con affetto e solidarietà .

Siracusano (FI): “Perdiamo un servitore dello Stato, cordoglio alla famiglia”

“Non vorremmo mai leggere notizie di questo tipo. La morte del sottufficiale della Guardia Costiera, Aurelio Visalli, che ieri si è buttato in mare a Milazzo, in provincia di Messina, per mettere in salvo due giovani in difficoltà tra le onde, ci addolora immensamente e ci riempie di profonda tristezza.

Il cordoglio di Forza Italia alla famiglia e alla marina militare, per la prematura scomparsa di un vero e proprio eroe.

Un ragazzo di 40 anni, padre di due figli, che, da servitore dello Stato, ha agito per il bene della collettività , onorando fino in fondo la sua divisa”.

Il cordoglio della Cisl Messina

Il segretario generale Antonino Alibrandi, a nome di tutta la Cisl Messina, esprime cordoglio e vicinanza alla famiglia, alla moglie ed ai figli, per la morte del sottufficiale della Capitaneria di Porto Aurelio Visalli che, dimostrando grande coraggio e altruismo, ha perso la vita nell’adempimento del proprio dovere per salvarne una giovanissima.

D’Angelo (M5S): “Visalli ha dato la vita svolgendo il suo dovere di aiuto e soccorso alla comunità . E’ un eroe”.Â

“La notizia che nessuno avrebbe voluto ricevere è arrivata. Il Secondo Capo della Guardia Costiera Aurelio Visalli, che ieri non ha esitato a buttarsi in mare per salvare un ragazzino in balìa delle onde, non ce l’ha fatta. Il suo corpo è stato ritrovato questa mattina dai colleghi della Guardia Costiera, davanti il litorale di Milazzo.

Aurelio ha dato la vita nello svolgimento del suo dovere di soccorso e aiuto alla collettività , onorando con il suo coraggio e altruismo la divisa che aveva scelto di indossare.Â

Esprimo vicinanza alla famiglia di questo giovane eroe, che lascia una moglie e due bambini e ai colleghi”, così in una nota la senatrice messinese Grazia D’Angelo (M5S).Â

Annullato il comizio Di Maio

Il comizio del Movimento 5 Stelle previsto per oggi pomeriggio a Barcellona PG (Me) alla presenza del Ministro Luigi di Maio in Piazza Stazione è stato annullato nel rispetto del grave lutto che ha colpito tutta la cittadinanza.

Il ministro incontrerà comunque il candidato Sindaco della coalizione di cui fa parte il M5S, Antonio Mamì, e non saranno quindi previsti interventi sul palco!

Ci spiace per l’inconveniente ma siamo tutti scossi per la perdita del Sottufficiale Aurelio Visalli un uomo dello Stato morto da eroe per salvare la vita di cittadini in difficoltà .