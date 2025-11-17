Sostegno di “CambiAmo Capo” alla cittadinanza a Franca Viola

Il gruppo consiliare di opposizione “CambiAmo Capo” ha comunicato il proprio sostegno alla proposta di conferire la cittadinanza onoraria a Franca Viola, prevista all’ordine del giorno del Consiglio comunale di Capo d’Orlando convocato per il 17 novembre 2025. I rappresentanti del gruppo hanno espresso apprezzamento per il lavoro svolto dal collettivo femminile “Mai Più Sole”, promotore dell’iniziativa presentata alla Conferenza dei capigruppo.

Secondo quanto dichiarato, tale intervento viene considerato un contributo rilevante per valorizzare una figura ritenuta rappresentativa del percorso verso l’emancipazione e la tutela della dignità delle donne.

“CambiAmo Capo” ha sottolineato la volontà di favorire la più ampia condivisione possibile, affermando di aver collaborato con il gruppo promotore e con gli altri capigruppo per garantire un percorso istituzionale unitario. In una nota, i consiglieri hanno richiamato l’impegno a sostenere un provvedimento ritenuto di carattere simbolico, ricordando che Franca Viola è stata insignita nel 2014, dal Presidente Giorgio Napolitano, del titolo di Grande Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Nel documento diffuso, il gruppo ha evidenziato il valore dell’iniziativa nel ribadire l’impegno della comunità verso un ambiente “libero da ogni discriminazione e violenza di genere”. È stato inoltre espresso l’auspicio che la proposta possa essere approvata all’unanimità nella seduta consiliare serale, così da consentire lo svolgimento della cerimonia di conferimento entro il 25 novembre 2025, data legata alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. La comunicazione è firmata da Renato Carlo Mangano, Sandro Gazia, Teodolinda Liotta e Giuseppe Truglio.

