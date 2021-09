Sono 929 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 12 i decessi

Situazione Covid-19 al 9 settembre 2021.

Sono 929 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 877) a fronte di 8.008 tamponi (ieri 9.084), con una percentuale di positivi sui tamponi molecolari eseguiti del 11,6%.

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono -827, in diminuzione (-296) rispetto a ieri, in cui si erano registrati -531 casi.

1.744 sono i guariti, in aumento (365) rispetto ai 1.379 di ieri, mentre si registrano 12 decessi, a differenza delle 29 vittime di ieri.

In aumento i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 117 (ieri erano 116); i ricoverati con sintomi sono 809 (ieri 823), mentre sono 26.263 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 27.077.

Il totale dei positivi si attesta a 27.189 casi, i guariti attualmente sono 252.369, mentre 6.525 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [‚Ėľ] CASI POSITIVI – TOTALI: 27.189 -827 -531 -296 55,74% [‚Ė≤] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 252.369 1.744 1.379 365 26,47% [‚Ėľ] DECEDUTI – TOTALI: 6.525 12 29 -17 -58,62% [‚Ė≤] TOTALE CASI: 286.083 929 877 52 5,93% [‚Ė≤] IN TERAPIA INTENSIVA 117 116 1 0,86% [‚Ėľ] TAMPONI ESEGUITI 8.008 9.084 -1.076 -11,85% Percentuale di positivi su tamponi molecolari eseguiti: 11,6%. Media mensile positivi 1.189,13.

Leggenda:¬†[‚Ėľ] In diminuzione¬†¬†[‚Ė≤] In aumento¬†[=] Invariato

VACCINAZIONI IN ITALIA

Totale somministrazioni vaccini

80.013.442



Persone vaccinate

39.288.264

72,74 % della popolazione over 12

(persone che hanno completato il ciclo vaccinale)



IN SICILIA

Totale casi regionali: 286.083

Totale ed incremento casi Totale ed incremento casi

Palermo: 81.102 (123)

Catania: 70.902 (292)

Messina: 32.228 (118)

Siracusa: 21.598 (158)

Ragusa: 18.884 (70)

Trapani: 18.529 (68)

Caltanissetta: 17.248 (1)

Agrigento: 16.719 (49)

Enna: 8.873 (50)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 4.590.941

Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 874.671 (11.338) (663)

Veneto: 460.285 (13.101) (530)

Campania: 449.494 (8.310) (410)

Emilia-Romagna: 416.228 (15.022) (449)

Lazio: 377.989 (13.092) (310)

Piemonte: 374.621 (3.761) (234)

Sicilia: 286.083 (27.189) (929)

Toscana: 275.510 (9.967) (495)

Puglia: 265.445 (3.854) (178)

Friuli Venezia Giulia: 111.992 (1.466) (118)

Marche: 111.967 (3.406) (209)

Liguria: 110.979 (1.844) (165)

Calabria: 80.101 (5.092) (296)

Abruzzo: 79.916 (2.196) (131)

P.A. Bolzano: 75.682 (902) (70)

Sardegna: 73.814 (5.696) (147)

Umbria: 62.571 (1.521) (111)

P.A. Trento: 47.795 (448) (44)

Basilicata: 29.370 (1.380) (28)

Molise: 14.378 (240) (4)

Valle d’Aosta:¬†12.050¬†(93)¬†(1)

Fonte dati: Ministero della Salute