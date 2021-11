Sono 809 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 6 i decessi

Situazione Covid-19 al 26 novembre 2021.

Sono 809 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 655) a fronte di 6.795 tamponi (ieri 7.476), con una percentuale di positivi sui tamponi molecolari eseguiti del 11,9%.

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono -65, in diminuzione (-271) rispetto a ieri, in cui si erano registrati 206 casi.

868 sono i guariti, in aumento (424) rispetto ai 444 di ieri, mentre si registrano 6 decessi, a differenza delle 5 vittime di ieri.

In aumento i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 43 (ieri erano 41); i ricoverati con sintomi sono 328 (ieri 335), mentre sono 10.868 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 10.928.

Il totale dei positivi si attesta a 11.239 casi, i guariti attualmente sono 303.278, mentre 7.179 è il numero delle vittime ad oggi.

OGGI IERI INC. PERC. [‚Ėľ] CASI POSITIVI – TOTALI: 11.239 -65 206 -271 -131,55% [‚Ė≤] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 303.278 868 444 424 95,50% [‚Ė≤] DECEDUTI – TOTALI: 7.179 6 5 1 20,00% [‚Ė≤] TOTALE CASI: 321.696 809 655 154 23,51% [‚Ė≤] IN TERAPIA INTENSIVA 43 41 2 4,88% [‚Ėľ] TAMPONI ESEGUITI 6.795 7.476 -681 -9,11% Percentuale di positivi su tamponi molecolari eseguiti: 11,9%. Media mensile positivi 531,82.

Leggenda:¬†[‚Ėľ] In diminuzione¬†¬†[‚Ė≤] In aumento¬†[=] Invariato

VACCINAZIONI IN ITALIA

Totale somministrazioni vaccini

94.750.779



Persone vaccinate

47.063.898

87,14 % della popolazione over 12

(persone con almeno una somministrazione)



IN SICILIA

Totale casi regionali: 321.696

Palermo: 86.976 (131)

Catania: 82.736 (238)

Messina: 37.782 (121)

Siracusa: 25.913 (97)

Trapani: 20.976 (91)

Ragusa: 20.413 (31)

Caltanissetta: 18.717 (55)

Agrigento: 18.426 (41)

Enna: 9.757 (4)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 4.982.022

Lombardia: 925.051 (26.627) (2.209)

Veneto: 509.336 (26.254) (2.036)

Campania: 486.652 (15.560) (899)

Emilia-Romagna: 451.021 (17.677) (1.353)

Lazio: 418.738 (17.831) (1.566)

Piemonte: 396.435 (9.095) (860)

Sicilia: 321.696 (11.239) (809)

Toscana: 299.575 (8.400) (488)

Puglia: 278.464 (3.885) (243)

Friuli Venezia Giulia: 129.143 (6.783) (636)

Marche: 122.457 (4.681) (575)

Liguria: 121.101 (3.805) (460)

Calabria: 91.990 (3.986) (272)

Abruzzo: 87.106 (4.025) (297)

P.A. Bolzano: 86.441 (5.189) (540)

Sardegna: 78.444 (2.541) (102)

Umbria: 67.237 (1.652) (83)

P.A. Trento: 51.550 (1.409) (138)

Basilicata: 31.455 (1.002) (44)

Molise: 15.146 (413) (30)

Valle d’Aosta:¬†12.984¬†(564)¬†(46)

Fonte dati: Ministero della Salute