Sono 796 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 7 i decessi

Situazione Covid-19 al 30 settembre 2021.

Sono 796 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 278) a fronte di 10.440 tamponi (ieri 5.642), con una percentuale di positivi sui tamponi molecolari eseguiti del 7,62%.

¬ę Leggi la nota di redazione in fondo all’articolo ¬Ľ

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono -858, in aumento (472) rispetto a ieri, in cui si erano registrati -1.330 casi.

1.647 sono i guariti, in aumento (46) rispetto ai 1.601 di ieri, mentre si registrano 7 decessi, uguali alle 7 vittime di ieri.

In diminuzione i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 63 (ieri erano 65); i ricoverati con sintomi sono 482 (ieri 507), mentre sono 13.864 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 14.695.

Il totale dei positivi si attesta a 14.409 casi, i guariti attualmente sono 277.148, mentre 6.819 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [‚Ė≤] CASI POSITIVI – TOTALI: 14.409 -858 -1.330 472 -35,49% [‚Ė≤] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 277.148 1.647 1.601 46 2,87% [=] DECEDUTI – TOTALI: 6.819 7 7 0 0,00% [‚Ė≤] TOTALE CASI: 298.376 796 278 518 186,33% [‚Ėľ] IN TERAPIA INTENSIVA 63 65 -2 -3,08% [‚Ė≤] TAMPONI ESEGUITI 10.440 5.642 4.798 85,04% Percentuale di positivi su tamponi molecolari eseguiti: 7,62%. Media mensile positivi 717,66.

Leggenda:¬†[‚Ėľ] In diminuzione¬†¬†[‚Ė≤] In aumento¬†[=] Invariato

VACCINAZIONI IN ITALIA

Totale somministrazioni vaccini

84.612.928



Persone vaccinate

42.417.178

78,54 % della popolazione over 12

(persone che hanno completato il ciclo vaccinale)



IN SICILIA

Totale casi regionali: 298.376

Totale ed incremento casi Totale ed incremento casi

Palermo: 83.588 (355)

Catania: 74.537 (252)

Messina: 33.748 (1)

Siracusa: 23.203 (56)

Ragusa: 19.647 (25)

Trapani: 19.597 (51)

Caltanissetta: 17.679 (9)

Agrigento: 17.184 (35)

Enna: 9.193 (12)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 4.669.355

Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 883.744 (10.082) (401)

Veneto: 469.225 (10.618) (472)

Campania: 453.409 (6.848) (335)

Emilia-Romagna: 423.738 (14.036) (363)

Lazio: 384.547 (9.564) (334)

Piemonte: 379.052 (3.647) (207)

Sicilia: 298.376 (14.409) (796)

Toscana: 282.212 (6.790) (323)

Puglia: 268.640 (2.593) (119)

Marche: 113.857 (2.661) (82)

Friuli Venezia Giulia: 113.764 (997) (110)

Liguria: 112.698 (1.043) (74)

Calabria: 83.768 (3.657) (154)

Abruzzo: 81.225 (1.774) (61)

P.A. Bolzano: 76.907 (857) (60)

Sardegna: 75.257 (2.153) (52)

Umbria: 63.811 (874) (57)

P.A. Trento: 48.362 (291) (26)

Basilicata: 30.136 (1.247) (68)

Molise: 14.499 (95) (3)

Valle d’Aosta:¬†12.128¬†(72)¬†(3)

Fonte dati: Ministero della Salute

ATTENZIONE – Nota di redazione:

Dai dati pubblicati online risulta una differenza sul numero dei casi emersi in Sicilia (500 contro 796). A conferma che probabilmente si √® trattato di un errore di calcolo riportiamo qui di seguito l’immagine dei singoli casi in Sicilia pubblicata dalla Regione Sicilia con la quale facendo la somma delle province risulta un totale di 796 casi, come da noi riportato secondo i nostri calcoli, e non 500 come riportato nel raggruppamento.

Inoltre l’errore viene riportato anche in questa grafica

Facendo una semplice somma tra gli incrementi di: Attuali positivi, Dimessi/Guariti, Deceduti la risultante sarà 796 e non 500.