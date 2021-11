Sono 655 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 5 i decessi

Situazione Covid-19 al 25 novembre 2021.

Sono 655 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 702) a fronte di 7.476 tamponi (ieri 8.495), con una percentuale di positivi sui tamponi molecolari eseguiti del 8,76%.

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono 206, in aumento (11) rispetto a ieri, in cui si erano registrati 195 casi.

444 sono i guariti, in diminuzione (-57) rispetto ai 501 di ieri, mentre si registrano 5 decessi, a differenza delle 6 vittime di ieri.

Invariati i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 41 (ieri erano 41); i ricoverati con sintomi sono 335 (ieri 343), mentre sono 10.928 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 10.714.

Il totale dei positivi si attesta a 11.304 casi, i guariti attualmente sono 302.410, mentre 7.173 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [▲] CASI POSITIVI – TOTALI: 11.304 206 195 11 5,64% [▼] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 302.410 444 501 -57 -11,38% [▼] DECEDUTI – TOTALI: 7.173 5 6 -1 -16,67% [▼] TOTALE CASI: 320.887 655 702 -47 -6,70% [=] IN TERAPIA INTENSIVA 41 41 0 0,00% [▼] TAMPONI ESEGUITI 7.476 8.495 -1.019 -12,00% Percentuale di positivi su tamponi molecolari eseguiti: 8,76%. Media mensile positivi 530,48.

Leggenda: [▼] In diminuzione [▲] In aumento [=] Invariato

VACCINAZIONI IN ITALIA

Totale somministrazioni vaccini

94.381.085



Persone vaccinate

47.024.914

87,07 % della popolazione over 12

(persone con almeno una somministrazione)



IN SICILIA

Totale casi regionali: 320.887

Totale ed incremento casi Totale ed incremento casi

Palermo: 86.845 (69)

Catania: 82.498 (206)

Messina: 37.661 (129)

Siracusa: 25.816 (60)

Trapani: 20.885 (46)

Ragusa: 20.382 (62)

Caltanissetta: 18.662 (37)

Agrigento: 18.385 (33)

Enna: 9.753 (13)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 4.968.341

Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 922.842 (25.417) (2.302)

Veneto: 507.300 (25.026) (2.066)

Campania: 485.753 (15.251) (1.110)

Emilia-Romagna: 449.672 (16.962) (1.307)

Lazio: 417.172 (17.017) (1.276)

Piemonte: 395.575 (8.607) (780)

Sicilia: 320.887 (11.304) (655)

Toscana: 299.087 (8.321) (610)

Puglia: 278.221 (3.830) (233)

Friuli Venezia Giulia: 128.508 (6.606) (845)

Marche: 121.882 (4.358) (480)

Liguria: 120.641 (3.642) (460)

Calabria: 91.718 (3.903) (224)

Abruzzo: 86.809 (3.846) (272)

P.A. Bolzano: 85.901 (5.091) (547)

Sardegna: 78.342 (2.519) (164)

Umbria: 67.154 (1.654) (104)

P.A. Trento: 51.412 (1.331) (177)

Basilicata: 31.411 (989) (29)

Molise: 15.116 (385) (40)

Valle d’Aosta: 12.938 (539) (83)

Fonte dati: Ministero della Salute