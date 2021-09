Sono 643 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 18 i decessi

Situazione Covid-19 al 18 settembre 2021.

Sono 643 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 602) a fronte di 6.837 tamponi (ieri 6.532), con una percentuale di positivi sui tamponi molecolari eseguiti del 9,4%.

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono -1.039, in diminuzione (-96) rispetto a ieri, in cui si erano registrati -943 casi.

1.664 sono i guariti, in aumento (135) rispetto ai 1.529 di ieri, mentre si registrano 18 decessi, a differenza delle 16 vittime di ieri.

In aumento i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 100 (ieri erano 99); i ricoverati con sintomi sono 666 (ieri 696), mentre sono 19.972 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 20.982.

Il totale dei positivi si attesta a 20.738 casi, i guariti attualmente sono 265.178, mentre 6.691 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [‚Ėľ] CASI POSITIVI – TOTALI: 20.738 -1.039 -943 -96 10,18% [‚Ė≤] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 265.178 1.664 1.529 135 8,83% [‚Ė≤] DECEDUTI – TOTALI: 6.691 18 16 2 12,50% [‚Ė≤] TOTALE CASI: 292.607 643 602 41 6,81% [‚Ė≤] IN TERAPIA INTENSIVA 100 99 1 1,01% [‚Ė≤] TAMPONI ESEGUITI 6.837 6.532 305 4,67% Percentuale di positivi su tamponi molecolari eseguiti: 9,4%. Media mensile positivi 1.088,4.

Leggenda:¬†[‚Ėľ] In diminuzione¬†¬†[‚Ė≤] In aumento¬†[=] Invariato

VACCINAZIONI IN ITALIA

Totale somministrazioni vaccini

82.070.636



Persone vaccinate

40.787.140

75,52 % della popolazione over 12

(persone che hanno completato il ciclo vaccinale)



IN SICILIA

Totale casi regionali: 292.607

Totale ed incremento casi Totale ed incremento casi

Palermo: 82.510 (141)

Catania: 72.527 (206)

Messina: 33.314 (119)

Siracusa: 22.330 (41)

Ragusa: 19.341 (32)

Trapani: 19.129 (37)

Caltanissetta: 17.492 (48)

Agrigento: 16.927 (19)

Enna: 9.037 (0)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 4.632.275

Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 879.291 (11.372) (765)

Veneto: 464.819 (12.211) (536)

Campania: 452.808 (7.904) (337)

Emilia-Romagna: 420.118 (13.274) (403)

Lazio: 381.046 (11.371) (376)

Piemonte: 376.712 (3.865) (237)

Sicilia: 292.607 (20.738) (643)

Toscana: 278.907 (8.482) (326)

Puglia: 267.037 (3.231) (156)

Marche: 112.959 (2.945) (94)

Friuli Venezia Giulia: 112.914 (1.351) (97)

Liguria: 111.850 (1.523) (75)

Calabria: 82.058 (4.661) (201)

Abruzzo: 80.616 (2.061) (60)

P.A. Bolzano: 76.285 (1.011) (65)

Sardegna: 74.674 (3.828) (55)

Umbria: 63.235 (1.202) (68)

P.A. Trento: 48.088 (490) (49)

Basilicata: 29.736 (1.272) (28)

Molise: 14.441 (187) (4)

Valle d’Aosta:¬†12.074¬†(61)¬†(3)

Fonte dati: Ministero della Salute