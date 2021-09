Sono 464 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 13 i decessi

Situazione Covid-19 al 24 settembre 2021.

Sono 464 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 647) a fronte di 5.871 tamponi (ieri 7.387), con una percentuale di positivi sui tamponi molecolari eseguiti del 7,9%.

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono -848, in diminuzione (-31) rispetto a ieri, in cui si erano registrati -817 casi.

1.299 sono i guariti, in diminuzione (-150) rispetto ai 1.449 di ieri, mentre si registrano 13 decessi, a differenza delle 15 vittime di ieri.

In diminuzione i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 80 (ieri erano 82); i ricoverati con sintomi sono 543 (ieri 574), mentre sono 16.945 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 17.760.

Il totale dei positivi si attesta a 17.568 casi, i guariti attualmente sono 271.339, mentre 6.769 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [▼] CASI POSITIVI – TOTALI: 17.568 -848 -817 -31 3,79% [▼] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 271.339 1.299 1.449 -150 -10,35% [▼] DECEDUTI – TOTALI: 6.769 13 15 -2 -13,33% [▼] TOTALE CASI: 295.676 464 647 -183 -28,28% [▼] IN TERAPIA INTENSIVA 80 82 -2 -2,44% [▼] TAMPONI ESEGUITI 5.871 7.387 -1.516 -20,52% Percentuale di positivi su tamponi molecolari eseguiti: 7,9%. Media mensile positivi 903,43.

Leggenda: [▼] In diminuzione [▲] In aumento [=] Invariato

VACCINAZIONI IN ITALIA

Totale somministrazioni vaccini

83.383.557



Persone vaccinate

41.629.180

77,08 % della popolazione over 12

(persone che hanno completato il ciclo vaccinale)



IN SICILIA

Totale casi regionali: 295.676

Totale ed incremento casi Totale ed incremento casi

Palermo: 82.933 (98)

Catania: 73.679 (186)

Messina: 33.543 (5)

Siracusa: 22.857 (71)

Ragusa: 19.501 (22)

Trapani: 19.386 (52)

Caltanissetta: 17.610 (17)

Agrigento: 17.067 (13)

Enna: 9.100 (0)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 4.653.696

Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 881.642 (10.735) (488)

Veneto: 467.251 (11.597) (428)

Campania: 454.736 (7.493) (348)

Emilia-Romagna: 421.975 (13.640) (327)

Lazio: 382.891 (10.393) (361)

Piemonte: 377.958 (3.773) (213)

Sicilia: 295.676 (17.568) (464)

Toscana: 280.734 (7.720) (334)

Puglia: 267.862 (2.978) (157)

Marche: 113.476 (2.654) (73)

Friuli Venezia Giulia: 113.369 (1.159) (84)

Liguria: 112.280 (1.108) (69)

Calabria: 83.032 (4.185) (143)

Abruzzo: 80.917 (1.847) (54)

P.A. Bolzano: 76.606 (952) (64)

Sardegna: 74.991 (2.815) (73)

Umbria: 63.561 (1.058) (52)

P.A. Trento: 48.240 (427) (21)

Basilicata: 29.918 (1.250) (32)

Molise: 14.482 (147) (10)

Fonte dati: Ministero della Salute