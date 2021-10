Sono 402 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 7 i decessi

Situazione Covid-19 al 3 ottobre 2021.

Sono 402 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 410) a fronte di 5.106 tamponi (ieri 6.970), con una percentuale di positivi sui tamponi molecolari eseguiti del 7,87%.

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono -24, in aumento (414) rispetto a ieri, in cui si erano registrati -438 casi.

419 sono i guariti, in diminuzione (-422) rispetto ai 841 di ieri, mentre si registrano 7 decessi, come le 7 vittime di ieri.

In diminuzione i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 50 (ieri erano 55); i ricoverati con sintomi sono 424 (ieri 450), mentre sono 13.365 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 13.358.

Il totale dei positivi si attesta a 13.839 casi, i guariti attualmente sono 278.937, mentre 6.846 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [‚Ė≤] CASI POSITIVI – TOTALI: 13.839 -24 -438 414 -94,52% [‚Ėľ] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 278.937 419 841 -422 -50,18% [=] DECEDUTI – TOTALI: 6.846 7 7 0 0,00% [‚Ėľ] TOTALE CASI: 299.622 402 410 -8 -1,95% [‚Ėľ] IN TERAPIA INTENSIVA 50 55 -5 -9,09% [‚Ėľ] TAMPONI ESEGUITI 5.106 6.970 -1.864 -26,74% Percentuale di positivi su tamponi molecolari eseguiti: 7,87%. Media mensile positivi 636,36.

Leggenda:¬†[‚Ėľ] In diminuzione¬†¬†[‚Ė≤] In aumento¬†[=] Invariato

VACCINAZIONI IN ITALIA

Totale somministrazioni vaccini

85.117.932



Persone vaccinate

42.701.919

79,06 % della popolazione over 12

(persone che hanno completato il ciclo vaccinale)



IN SICILIA

Totale casi regionali: 299.622

Totale ed incremento casi Totale ed incremento casi

Palermo: 83.699 (39)

Catania: 74.951 (168)

Messina: 34.109 (31)

Siracusa: 23.368 (84)

Ragusa: 19.700 (16)

Trapani: 19.647 (29)

Caltanissetta: 17.732 (21)

Agrigento: 17.215 (6)

Enna: 9.201 (8)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 4.682.034

Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 884.814 (9.999) (328)

Veneto: 470.295 (10.346) (264)

Campania: 457.322 (6.790) (324)

Emilia-Romagna: 424.678 (14.444) (314)

Lazio: 385.460 (9.533) (278)

Piemonte: 379.529 (3.587) (169)

Sicilia: 299.622 (13.839) (402)

Toscana: 283.004 (6.597) (260)

Puglia: 269.038 (2.596) (88)

Marche: 114.074 (2.533) (66)

Friuli Venezia Giulia: 113.973 (968) (47)

Liguria: 112.915 (1.067) (60)

Calabria: 84.125 (3.492) (79)

Abruzzo: 81.366 (1.758) (36)

P.A. Bolzano: 77.110 (881) (76)

Sardegna: 75.390 (1.986) (20)

Umbria: 63.917 (785) (46)

P.A. Trento: 48.470 (347) (33)

Basilicata: 30.262 (1.230) (61)

Molise: 14.512 (98) (5)

Valle d’Aosta:¬†12.158¬†(91)¬†(12)

Fonte dati: Ministero della Salute