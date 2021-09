Sono 227 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 7 i decessi

Situazione Covid-19 al 27 settembre 2021.

Sono 227 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 422) a fronte di 2.898 tamponi (ieri 5.165), con una percentuale di positivi sui tamponi molecolari eseguiti del 7,83%.

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono -170, in aumento (94) rispetto a ieri, in cui si erano registrati -264 casi.

390 sono i guariti, in diminuzione (-293) rispetto ai 683 di ieri, mentre si registrano 7 decessi, a differenza delle 3 vittime di ieri.

In diminuzione i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 72 (ieri erano 73); i ricoverati con sintomi sono 543 (ieri 534), mentre sono 16.218 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 16.396.

Il totale dei positivi si attesta a 16.833 casi, i guariti attualmente sono 273.124, mentre 6.792 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [▲] CASI POSITIVI – TOTALI: 16.833 -170 -264 94 -35,61% [▼] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 273.124 390 683 -293 -42,90% [▲] DECEDUTI – TOTALI: 6.792 7 3 4 133,33% [▼] TOTALE CASI: 296.749 227 422 -195 -46,21% [▼] IN TERAPIA INTENSIVA 72 73 -1 -1,37% [▼] TAMPONI ESEGUITI 2.898 5.165 -2.267 -43,89% Percentuale di positivi su tamponi molecolari eseguiti: 7,83%. Media mensile positivi 808,63.

Leggenda: [▼] In diminuzione [▲] In aumento [=] Invariato

VACCINAZIONI IN ITALIA

Totale somministrazioni vaccini

83.986.620



Persone vaccinate

41.984.465

77,73 % della popolazione over 12

(persone che hanno completato il ciclo vaccinale)



IN SICILIA

Totale casi regionali: 296.749

Totale ed incremento casi Totale ed incremento casi

Palermo: 83.164 (73)

Catania: 73.926 (50)

Messina: 33.640 (2)

Siracusa: 23.049 (39)

Ragusa: 19.585 (20)

Trapani: 19.498 (17)

Caltanissetta: 17.651 (14)

Agrigento: 17.098 (4)

Enna: 9.138 (8)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 4.662.087

Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 882.560 (10.863) (136)

Veneto: 468.124 (11.345) (181)

Campania: 455.536 (7.302) (173)

Emilia-Romagna: 422.939 (13.942) (289)

Lazio: 383.686 (10.076) (217)

Piemonte: 378.436 (3.750) (118)

Sicilia: 296.749 (16.833) (227)

Toscana: 281.451 (7.360) (164)

Puglia: 268.244 (2.866) (57)

Marche: 113.643 (2.654) (26)

Friuli Venezia Giulia: 113.509 (1.055) (16)

Liguria: 112.445 (1.098) (3)

Calabria: 83.378 (3.977) (107)

Abruzzo: 81.067 (1.892) (8)

P.A. Bolzano: 76.715 (828) (5)

Sardegna: 75.090 (2.548) (21)

Umbria: 63.673 (959) (18)

P.A. Trento: 48.278 (335) (5)

Basilicata: 29.960 (1.185) (1)

Molise: 14.494 (149) (0)

Valle d’Aosta: 12.110 (63) (0)

Fonte dati: Ministero della Salute