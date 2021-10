Sono 183 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 6 i decessi

Sono 183 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 6 i decessi

Situazione Covid-19 al 4 ottobre 2021.

Sono 183 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 402) a fronte di 2.888 tamponi (ieri 5.106), con una percentuale di positivi sui tamponi molecolari eseguiti del 6,33%.

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono -222, in diminuzione (-198) rispetto a ieri, in cui si erano registrati -24 casi.

399 sono i guariti, in diminuzione (-20) rispetto ai 419 di ieri, mentre si registrano 6 decessi, a differenza delle 7 vittime di ieri.

Invariati i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 50 (ieri erano 50); i ricoverati con sintomi sono 436 (ieri 424), mentre sono 13.131 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 13.365.

Il totale dei positivi si attesta a 13.617 casi, i guariti attualmente sono 279.336, mentre 6.852 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

Leggenda:¬†[‚Ėľ] In diminuzione¬†¬†[‚Ė≤] In aumento¬†[=] Invariato

VACCINAZIONI IN ITALIA

Totale somministrazioni vaccini

85.190.263



Persone vaccinate

42.744.889

79,14 % della popolazione over 12

(persone che hanno completato il ciclo vaccinale)



IN SICILIA

Totale casi regionali: 299.805

Totale ed incremento casi Totale ed incremento casi

Palermo: 83.718 (19)

Catania: 75.035 (84)

Messina: 34.132 (23)

Siracusa: 23.395 (27)

Ragusa: 19.706 (6)

Trapani: 19.654 (7)

Caltanissetta: 17.739 (7)

Agrigento: 17.225 (10)

Enna: 9.201 (0)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 4.683.646

Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 884.920 (10.009) (106)

Veneto: 470.476 (10.391) (181)

Campania: 457.485 (6.672) (163)

Emilia-Romagna: 424.922 (14.581) (244)

Lazio: 385.700 (9.406) (240)

Piemonte: 379.607 (3.524) (78)

Sicilia: 299.805 (13.617) (183)

Toscana: 283.135 (6.468) (131)

Puglia: 269.102 (2.593) (64)

Marche: 114.092 (2.515) (18)

Friuli Venezia Giulia: 113.992 (935) (19)

Liguria: 112.953 (1.050) (38)

Calabria: 84.197 (3.359) (72)

Abruzzo: 81.380 (1.672) (14)

P.A. Bolzano: 77.112 (825) (2)

Sardegna: 75.426 (1.965) (36)

Umbria: 63.927 (770) (10)

P.A. Trento: 48.474 (346) (4)

Basilicata: 30.268 (1.208) (6)

Molise: 14.514 (100) (2)

Valle d’Aosta:¬†12.159¬†(90)¬†(1)

Fonte dati: Ministero della Salute