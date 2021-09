Sono 1.024 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 10 i decessi

Situazione Covid-19 al 5 settembre 2021.

Sono 1.024 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 1.200) a fronte di 6.276 tamponi (ieri 8.444), con una percentuale di positivi sui tamponi molecolari eseguiti del 16,31%.

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono 177, in aumento (22) rispetto a ieri, in cui si erano registrati 155 casi.

837 sono i guariti, in diminuzione (-186) rispetto ai 1.023 di ieri, mentre si registrano 10 decessi, a differenza delle 22 vittime di ieri.

In aumento i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 120 (ieri erano 117); i ricoverati con sintomi sono 845 (ieri 848), mentre sono 27.497 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 27.320.

Il totale dei positivi si attesta a 28.462 casi, i guariti attualmente sono 247.552, mentre 6.445 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [▲] CASI POSITIVI – TOTALI: 28.462 177 155 22 14,19% [▼] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 247.552 837 1.023 -186 -18,18% [▼] DECEDUTI – TOTALI: 6.445 10 22 -12 -54,55% [▼] TOTALE CASI: 282.459 1.024 1.200 -176 -14,67% [▲] IN TERAPIA INTENSIVA 120 117 3 2,56% [▼] TAMPONI ESEGUITI 6.276 8.444 -2.168 -25,68% Percentuale di positivi su tamponi molecolari eseguiti: 16,31%. Media mensile positivi 1.180,63.

Leggenda: [▼] In diminuzione [▲] In aumento [=] Invariato

VACCINAZIONI IN ITALIA

Totale somministrazioni vaccini

79.018.787



Persone vaccinate

38.613.441

71,49 % della popolazione over 12

(persone che hanno completato il ciclo vaccinale)



IN SICILIA

Totale casi regionali: 282.459

Totale ed incremento casi Totale ed incremento casi

Palermo: 80.370 (379)

Catania: 69.946 (139)

Messina: 31.598 (12)

Siracusa: 21.181 (158)

Ragusa: 18.703 (107)

Trapani: 18.258 (70)

Caltanissetta: 17.125 (88)

Agrigento: 16.529 (50)

Enna: 8.749 (21)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 4.571.440

Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 872.666 (11.432) (404)

Veneto: 458.193 (13.210) (573)

Campania: 447.947 (8.888) (394)

Emilia-Romagna: 414.548 (15.589) (497)

Lazio: 376.658 (13.989) (417)

Piemonte: 373.782 (3.866) (173)

Sicilia: 282.459 (28.462) (1.024)

Toscana: 273.991 (10.952) (557)

Puglia: 264.783 (4.318) (156)

Friuli Venezia Giulia: 111.523 (1.373) (95)

Marche: 111.392 (3.507) (139)

Liguria: 110.521 (2.072) (109)

Abruzzo: 79.591 (2.293) (101)

Calabria: 79.228 (5.242) (264)

P.A. Bolzano: 75.420 (865) (74)

Sardegna: 73.227 (6.713) (144)

Umbria: 62.272 (1.674) (101)

P.A. Trento: 47.652 (467) (25)

Basilicata: 29.200 (1.436) (34)

Molise: 14.353 (257) (31)

Valle d’Aosta: 12.034 (97) (3)

Fonte dati: Ministero della Salute