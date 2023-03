Somma urgenza a Capo Calavà: stanziati 250mila euro per riparare i danni delle mareggiate

Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile ha finalmente stanziato i fondi necessari per riparare i danni causati dalle mareggiate dell’11 e 12 gennaio a Capo Calavà . La somma stanziata ammonta a 250mila euro ed ù destinata ai lavori di somma urgenza per il ripristino delle strutture pubbliche nella zona di Gioiosa Marea.

Il Sindaco di Gioiosa Marea, Giusi La Galia, ha chiesto l’intervento della Protezione Civile per riparare i danni alle infrastrutture e ai sottoservizi essenziali per l’intera area. La Galia ha sottolineato l’importanza di ripristinare i servizi essenziali di viabilità , rete idrica e fognaria, rete elettrica, telefonica e di illuminazione per salvaguardare l’economia turistica di Capo Calavà . L’area ù infatti strategica per tutto il territorio di Gioiosa Marea, grazie alla qualità degli insediamenti e al numero di posti letto.

Il finanziamento della Regione Siciliana, ottenuto grazie all’intervento dell’assessore alla Protezione Civile GiosuĂš Giardina, permetterĂ di intervenire con prontezza per il ripristino delle infrastrutture. Il Sindaco La Galia ha espresso soddisfazione per la risposta della Regione e ha dichiarato che gli interventi saranno avviati al piĂč presto, in considerazione dell’imminente avvio della stagione turistica.

