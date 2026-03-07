Solidarietà, conclusa la 6ᵃ raccolta del progetto “Il DONO quotidiano”

Prosegue l’iniziativa solidale “Il DONO quotidiano”, promossa dall’associazione Semplice…MENTE Insieme Odv in collaborazione con Avis Sant’Angelo. Il progetto, avviato nel 2024, è finalizzato alla raccolta di generi alimentari destinati alle Caritas e alle parrocchie del territorio, con l’obiettivo di offrire un sostegno concreto alle famiglie in condizioni di difficoltà.

La sesta raccolta si è conclusa nella mattinata odierna con la consegna degli alimenti a Padre Antonio Lo Presti, parroco della chiesa Santa Maria di Sant’Angelo di Brolo. La distribuzione è avvenuta presso la sede dell’Avis Sant’Angelo alla presenza del presidente Antonio Pintaudi, della presidente dell’associazione Semplice…MENTE Insieme Odv Marisa Briguglio, del presidente provinciale Avis Messina Antonino Di Blasi e della vicepresidente Stefania Perdicucci.

All’incontro hanno preso parte anche diversi rappresentanti delle due associazioni coinvolte nell’iniziativa: Michela, Agostina, Mario, Tindaro, Stefania, il piccolo Bryan, il dottor Martella, Antonella e Paola.

Nelle settimane precedenti, ulteriori consegne di generi alimentari erano state effettuate in favore di altre realtà parrocchiali e comunitarie del territorio. Gli aiuti sono stati infatti destinati alla Caritas della parrocchia Maria SS. Annunziata di Brolo, guidata da Padre Enzo Caruso, alla parrocchia Maria SS. di Lourdes di Gliaca di Piraino, retta da Padre Antonio Mancuso, e alla comunità “In Spirito e Verità” di Gioiosa Marea, guidata da Fra Felice.

Il progetto ha registrato una partecipazione significativa da parte dei cittadini di Brolo e delle aree limitrofe, che hanno contribuito alla raccolta degli alimenti destinati alle strutture impegnate nel sostegno alle persone in situazione di bisogno.

