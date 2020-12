“Solidarietà in Circolo” …Gioiosa Marea c’è

Il circolo del PD Gioiosa Marea¬† aderisce alla campagna ¬†‚ÄúSolidariet√† in Circolo‚ÄĚ , iniziativa promossa¬† dal Partito Democratico Nazionale e finalizzata alla raccolta di beni di prima necessit√† che saranno consegnati sul territorio comunale¬† a famiglie che¬† versano in particolari difficolt√†.

I beni raccolti, in collaborazione con le Parrocchie  dislocate sul territorio, verranno consegnati a chi ne ha di bisogno. Nei diversi punti di raccolta sarà possibile conferire : pasta/riso, olio, passata di pomodoro, verdure in scatola (piselli, fagioli, legumi, ecc.), tonno in scatola, zucchero, latte confezionato, panettoni, biscotti, prodotti per l’infanzia, prodotti per l’igiene personale e della casa. Chi vorrà contribuire troverà il carrello di donazione fino al 29 Dicembre 2020 presso i seguenti supermercati: 

Sisa, Via Liguria, 6 – Gioiosa Marea

Conad, Via Sicilia, 9 – San Giorgio

Conad, Via Licari, c.da Schino РGioiosa Marea  

Market Calabrese Tindaro, via Umberto I, 267 – Gioiosa Marea

Bottega della Tonnara, p.zza Tonnara- San Giorgio

Sidis, Via Mazzini, 44 – Gioiosa Marea

Supermercato di Buzzanca Francesco &CO. , Via Mazzini,20 ‚Äď Gioiosa Marea

In questo momento di grave difficolt√† il Partito Democratico di Gioiosa Marea, attraverso la condivisione, il coinvolgimento e la Cittadinanza Attiva vuole creare una rete di collaborazione che ha come obiettivo l‚ÄôInclusione Sociale per dare un segno concreto a favore di chi attraversa situazioni di difficolt√† e vive gravi disagi. Un piccolo gesto per restare accanto alle persone e con l‚Äôaugurio che questo brutto periodo possa finire al pi√Ļ presto.

‚ÄúNulla di quello che accade all‚Äôuomo¬†deve risultarci¬†estraneo.‚ÄĚ [ Papa Giovanni XXIII ]

Partito Democratico

Circolo di Gioiosa Marea